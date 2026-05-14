Апелляционная палата не изменила залог нардепу Качному

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн с возложением обязанностей, примененную к народному депутату Александру Качному.

Такое решение 13 мая приняла АП ВАКС, сообщает пресс-служба суда, но не указывает фамилии политика.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Качном. Ранее Высший антикоррупционный суд определил 3 млн грн залога нардепа Качному. На него также возложили обязанности: прибывать по каждому вызову; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с тремя лицами.

«13 мая 2026 года Апелляционная палата ВАКС оставила в силе определение следственного судьи ВАКС от 17.04.2026 о применении к действующему народному депутату Украины меры пресечения в виде 3 млн грн залога. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора, а определенную сумму залога без изменений», – сообщает суд.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Александру Качному в незаконном обогащении. По версии следствия, в 2020-2021 годах парламентарий приобрел активы, стоимость которых существенно превышает его официальные доходы.

Речь идет, в частности, о квартире в центре Киева площадью более 130 кв. м стоимостью 5,6 млн грн, затраты на ее ремонт и обустройство на сумму более 5,6 млн грн, а также коттедж с земельным участком в курортном поселке Коблево общей стоимостью около 1,7 млн ​​грн.

Детективы установили, что недвижимость была оформлена на знакомого депутата, однако фактически пользовался ею сам подозреваемый. В частности, он проживал в квартире, контролировал ремонтные работы и рассчитывался наличными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.