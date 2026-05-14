Нардепу Тищенко и экс-полицейскому Писаренко продлили меру пресечения

Шевченковский районный суд Днепра продлил действие меры пресечения народному депутату Николаю Тищенко и бывшему правоохранителю Богдану Писаренко ещё на 60 суток.
Фото Суспільне Дніпро

Шевченковский районный суд Днепра продлил меру пресечения народному депутату Миколе Тищенко и бывшему правоохранителю Богдану Писаренко, которых обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения ГУР МО «Кракен» Дмитрия Мазохи.

Об этом сообщает Суспільне.

Больше 30 действующих народных депутатов имеют минимум одно подозрениеБольше 30 действующих нардепов получили минимум одно подозрение. Трое депутатов находятся в розыске, пятеро сидят в СИЗО или под домашним арестом.

По данным прокуратуры, накануне суд постановил применить к Николаю Тищенко принудительный привод из-за систематической неявки на судебные заседания. Также ранее ему было назначено денежное взыскание в размере 3328 гривен за невыполнение процессуальных обязанностей, в частности по явке в суд.

На заседании 14 мая Тищенко лично прибыл в суд в Днепре. Второй обвиняемый, Богдан Писаренко, участвовал в слушании в режиме видеосвязи вместе со своим адвокатом.

Прокурор по делу подал ходатайство о продлении меры пресечения, которое суд удовлетворил. Обоим обвиняемым продлили действие личного обязательства еще на 60 суток.

Потерпевший Дмитрий Мазоха заявил, что, по его мнению, сторона защиты затягивает судебный процесс, в частности из-за длительного рассмотрения отдельных ходатайств. В то же время он положительно оценил присутствие Тищенко в зале суда, отметив, что это является важным сигналом соблюдения процессуальной дисциплины.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 18 мая.

Напомним, Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи – ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения Kraken.

20 июня 2024 года в соцсетях появилось видео из Днепра, на котором группа неизвестных людей в форме напала на мужчину в гражданской одежде, когда он гулял вместе с ребёнком. Выяснилось, что пострадавший – бывший боец специального подразделения Kraken ГУР Дмитрий Мазоха, а нападавшие – охрана Николая Тищенко. При этом вместе с охраной Тищенко участие в нападении принимал сотрудник столичной полиции Богдан Писаренко. Позже его уволили из полиции Киева.

Сам Тищенко утверждал, что бывший военный является «начальником безопасности ботофермы» и якобы провоцировал полицейского на месте проведения следственных действий.

12 мая 2025 года Тищенко и Писаренко назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. С тех пор их несколько раз продлевали.

Уже в октябре 2025 года суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко и бывшему полицейскому Писаренко.

