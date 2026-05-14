Нардепу Тищенко и экс-полицейскому Писаренко продлили меру пресечения

Шевченковский районный суд Днепра продлил меру пресечения народному депутату Миколе Тищенко и бывшему правоохранителю Богдану Писаренко, которых обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения ГУР МО «Кракен» Дмитрия Мазохи.

Об этом сообщает Суспільне.

По данным прокуратуры, накануне суд постановил применить к Николаю Тищенко принудительный привод из-за систематической неявки на судебные заседания. Также ранее ему было назначено денежное взыскание в размере 3328 гривен за невыполнение процессуальных обязанностей, в частности по явке в суд.

На заседании 14 мая Тищенко лично прибыл в суд в Днепре. Второй обвиняемый, Богдан Писаренко, участвовал в слушании в режиме видеосвязи вместе со своим адвокатом.

Прокурор по делу подал ходатайство о продлении меры пресечения, которое суд удовлетворил. Обоим обвиняемым продлили действие личного обязательства еще на 60 суток.

Потерпевший Дмитрий Мазоха заявил, что, по его мнению, сторона защиты затягивает судебный процесс, в частности из-за длительного рассмотрения отдельных ходатайств. В то же время он положительно оценил присутствие Тищенко в зале суда, отметив, что это является важным сигналом соблюдения процессуальной дисциплины.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 18 мая.

Напомним, Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи – ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения Kraken.

20 июня 2024 года в соцсетях появилось видео из Днепра, на котором группа неизвестных людей в форме напала на мужчину в гражданской одежде, когда он гулял вместе с ребёнком. Выяснилось, что пострадавший – бывший боец специального подразделения Kraken ГУР Дмитрий Мазоха, а нападавшие – охрана Николая Тищенко. При этом вместе с охраной Тищенко участие в нападении принимал сотрудник столичной полиции Богдан Писаренко. Позже его уволили из полиции Киева.

Сам Тищенко утверждал, что бывший военный является «начальником безопасности ботофермы» и якобы провоцировал полицейского на месте проведения следственных действий.

12 мая 2025 года Тищенко и Писаренко назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. С тех пор их несколько раз продлевали.

Уже в октябре 2025 года суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко и бывшему полицейскому Писаренко.

