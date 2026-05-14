СБУ задержала украинцев, которые помогали покупать корабли для «теневого флота» рф

Правоохранители разоблачили преступную схему для обхода интернациональных санкции, в которую входили граждане Украины и иностранцы. Эта группировка по заказу рф занималась покупкой морских судов для «теневого флота».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно материалам дела, фигуранты подыскивали и покупали необходимые суда в европейских странах, обеспечивали их юридическое сопровождение и набирали экипаж. После этого корабли выходили в открытое море, выключали навигационно-локационное оборудование и двигались к определенной точке в нейтральных водах.

«Там их тайно передавали российской стороне. Как свидетельствуют имеющиеся данные, рф использует указанные суда для нужд своей нефтяной отрасли в рамках так называемого «теневого флота», – говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ задокументировала, как дельцы поставили россии буксиры, привлекаемые для сопровождения крупнотоннажных нефтяных танкеров во время захода в порт.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки, находившегося в Украине. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и смартфоны с доказательствами сделки.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

«СБУ продолжает следственно-оперативные действия в отношении других участников схемы, включая граждан третьих стран. Досудебное исследование продолжается», – добавили в спецслужбе.

