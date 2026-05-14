СБУ задержала украинцев, которые помогали покупать корабли для «теневого флота» рф

Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную группировку, которая по заказу россии занималась покупкой морских судов для теневого флота.
Правоохранители разоблачили преступную схему для обхода интернациональных санкции, в которую входили граждане Украины и иностранцы. Эта группировка по заказу рф занималась покупкой морских судов для «теневого флота».

Согласно материалам дела, фигуранты подыскивали и покупали необходимые суда в европейских странах, обеспечивали их юридическое сопровождение и набирали экипаж. После этого корабли выходили в открытое море, выключали навигационно-локационное оборудование и двигались к определенной точке в нейтральных водах.

«Там их тайно передавали российской стороне. Как свидетельствуют имеющиеся данные, рф использует указанные суда для нужд своей нефтяной отрасли в рамках так называемого «теневого флота», – говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ задокументировала, как дельцы поставили россии буксиры, привлекаемые для сопровождения крупнотоннажных нефтяных танкеров во время захода в порт.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки, находившегося в Украине. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и смартфоны с доказательствами сделки.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

«СБУ продолжает следственно-оперативные действия в отношении других участников схемы, включая граждан третьих стран. Досудебное исследование продолжается», – добавили в спецслужбе.

Напомним, недавно в одном из подразделений СБУ разоблачили агента российской ФСБ.

Также СБУ задержала в Киеве дезертира, который действовал в интересах российских спецслужб и незаконно регистрировал терминалы Starlink для дальнейшего использования в пользу страны-агрессора.

