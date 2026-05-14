В Раде появилось межфракционное объединение «Поиск царства Божьего и правды его»

Сегодня, 14 мая, в Верховной Раде создали межфракционное объединение «Поиск Царства Божьего и правды его», которое возглавил нардеп из фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

3 ноября 2025, 19:27 День благодарения Богу, налог на бездетность, памятник Вашингтону: странные инициативы нардепов За время большой войны от народных депутатов поступали ряд странных и оригинальных предложений, в частности: внедрить налог на бездетность или установить День благодарения Богу. Подробности – на инфографике.

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко объявил о создании нового объединения.

«В соответствии со статьей 63 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды его», – сказал Корниенко.

Парламентарий отметил, что председателем объединения избран народный депутат Мазурашу, и поздравил его с избранием.

«Царство Божье точно не помешает нам», – добавил первый вице-спикер.

По данным аналитики Движения «ЧЕСНО», в 2025 году Мазурашу стал лидером среди нардепов по законодательному спаму. За пять лет каденции Рады он стал автором или соавтором в общей сложности 887 инициатив, которые при этом имели низкий уровень проходимости – лишь 19% из них были проголосованы.

Как известно, ранее Георгий Мазурашу предложил отмечать в Украине День благодарения. А в прошлом году вместе с коллегой предложил изменить текст Гимна Украины.

Напомним, Верховная Рада установила Национальный день молитвы, который будут отмечать ежегодно 24 февраля. Похожая инициатива уже звучала в Раде в 2023 году. Тогда некоторые депутаты просили президента Владимира Зеленского учредить ежедневную «молитву за победу».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.