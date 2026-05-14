В Киеве продолжает расти число жертв и раненых, более десятка человек ищут под завалами

В Киеве после масштабной российской атаки число погибших возросло до четырех человек, пострадали 44 человека. Более 10 жителей считаются пропавшими без вести.
Фото Ігор Клименко / Telegram

Число погибших в результате ночной российской атаки на Киев возросло до четырех человек, также уже известно о 44 пострадавших. Кроме того, есть информация о более чем 10 пропавших без вести, поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщают полиция Киева и мэр столицы Виталий Кличко.

Правоохранители сообщили, что число погибших в результате российского удара по Дарницкому району столицы возросло до четырех человек.

«Из-под завалов разрушенного подъезда многоэтажки деблокировали двух мужчин 21 и 30 лет, и женщину – ее личность сейчас устанавливается. Еще один мужчина погиб в больнице – он был госпитализирован с автозаправочной станции, которая подверглась вражеской атаке», – сообщили в полиции.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, число пострадавших уже возросло до 44 человек. Сейчас в стационарах находится 21 человек, в том числе один ребенок. 23 пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко сообщил о еще более чем 10 пропавших без вести, сейчас продолжаются их поиски. К операции привлечены шесть кинологических расчетов.

На месте работают психологи ГСЧС и полиции, которые оказывают помощь пострадавшим, а также поддерживают родственников погибших и пропавших. Также развернуты пункты приема заявлений в полицию. По состоянию на сейчас следователи зарегистрировали более 100 обращений о повреждении имущества. Рядом работают мобильные пункты Главного сервисного центра и Миграционной службы.

Напомним, в Киеве во время масштабной ночной атаки под удар попали 9 районов столицы. В Дарницком районе, где в результате попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция. Ранее сообщалось о трех погибших и 40 пострадавших.

Также в Киеве в результате ночной атаки перекрыто движение транспорта на нескольких улицах и частично изменены маршруты общественного транспорта в Дарницком районе.

Как известно, масштабная российская атака продолжается со вчерашнего дня, а советник министра обороны Михаила Федорова Сергей «Флеш» Бескрестнов предполагал, что масштабный обстрел будет продолжаться до 14 мая.

