Утренний удар по Харькову: количество пострадавших возросло, в ОВА рассказали о последствиях

В Харькове в результате массированной атаки рф 14 мая увеличилось количество пострадавших. За помощью обратились уже 28 человек, среди которых трое детей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм-канале.

«Армия рф в очередной раз целенаправленно била по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Всего 28 человек пострадали в результате сегодняшнего российского обстрела города», – написал он.

В частности, в Шевченковском районе взрывные ранения получили 15 человек: 10 женщин и 5 мужчин. 12 пострадавших находятся в медицинских учреждениях, трое из них – в тяжелом состоянии.

«Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние, и оказывают необходимую помощь», – добавил он.

В Салтовском районе пострадали 10 женщин, 13-летняя девочка и мальчики 8 и 12 лет.

Как отмечает глава ОВА, двое взрослых получили взрывные травмы, ранения стеклом и ушибы. У остальных, в том числе у детей, диагностирована острая реакция на стресс.

Олег Синегубов подчеркнул, что ситуация под контролем, а на местах попаданий работают все профильные службы, включая бригады экстренной медицинской помощи, подразделения ГСЧС и правоохранителей.

«Специалисты ликвидируют последствия обстрелов и оказывают необходимую помощь пострадавшим», – добавил он.

Напомним, российская армия ночью и утром 14 мая массированно атаковала Украину. Под ударом, в частности, оказались Харьков и Одесская область. В Харькове враг утром ударил по Шевченковскому и Салтовскому районам, а в Одесской области целился по объектам портовой инфраструктуры.

Всего россия ночью 14 мая выпустила по Украине 56 ракет и почти 700 дронов. Силам ПВО удалось обезвредить 693 воздушные цели. Основной удар был направлен на Киев. Атака ударных БПЛА продолжается и сейчас.

В столице в результате массированной российской атаки 14 мая погибли 4 человека, также известно о более чем 40 пострадавших. Под удар попали 9 районов столицы, в частности в Дарницком, где в результате попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.

Также известно, что в Киеве в результате ночной атаки перекрыто движение транспорта на нескольких участках улиц и частично изменены маршруты общественного транспорта в Дарницком районе.

В 11 областях Украины и в столице зафиксированы обесточивания после вражеских обстрелов.

