Бронирование в Украине может стать платным или с обязательной службой в резерве – проект закона

В Верховной Раде планируют изменить подход к бронированию в Украине. Нардепом зарегистрирован законопроект, который предусматривает плату, обязательную службу в резерве или участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

Законопроект № 15237 был зарегистрирован 13 мая народным депутатом от «Слуги народа» Максимом Заремским. В данный момент он направлен на рассмотрение в профильный комитет.

Документ предусматривает переход от модели, когда забронированный – фактически освобожден от обязанности, к подходу, при котором забронированный – участвует в обороне государства в другой форме, совмещая потребности экономики и обороноспособности страны.

24 мая 2024, 11:54 Бронирование сотрудников от мобилизации: как это работает На инфографике – как работает бронирование от мобилизации сотрудников критически важных предприятий.

Автор считает, что порядок и критерии бронирования должны быть закреплены на уровне закона, а не определяться отдельными правительственными постановлениями.

То есть, это имеет целью ограничить возможность вносить оперативные изменения правил через правительственные решения и обеспечить большую публичность процесса, так как любые изменения критериев бронирования будут проходить парламентскую процедуру рассмотрения в Верховной Раде Украины.

В частности, данным законопроектом запрещается устанавливать бронирование на бессрочной основе и предусмотрен регулярный пересмотр статуса забронированных на предмет соответствия требованиям закона.

Согласно статье 5, забронированные работники должны участвовать в обеспечении обороны государства в одной из трех определенных форм.

Первая – трудоустройство на объектах критической инфраструктуры. Речь идет о классической модели бронирования, при которой работа в сферах энергетики, транспорта, оборонной промышленности рассматривается как выполнение оборонной задачи для государства.

Вторая – служба в резерве. Такой подход предполагает подготовку военного резерва без полного отрыва работника от производственной деятельности, но с обязательством быть готовым к оперативному привлечению к службе в составе ВСУ.

Третья – целевые взносы на оборону. Этот механизм фактически легализирует модель так называемого «экономического бронирования», когда предприятие или работник уплачивают взнос, направленный на финансирование нужд Сил обороны.

Помимо этого, законопроект предлагает создание государственного Реестра забронированных лиц.

Таким образом, законопроект предполагает переход к модели, при которой забронированные лица участвуют в укреплении обороноспособности государства в иной, не менее важной форме.

Напомним, недавно в Украине обновили механизм бронирования работников критически важных предприятий, работающих на нужды ВСУ и оборонно-промышленного комплекса.

Также на портале «Дія» расширили возможности бронирования для оборонного сектора — теперь оно доступно даже для лиц с нарушениями воинского учета.

А в Минобороны объяснили, что в 22 категориях военнообязанных отсрочка в «Резерв+» будет продлена автоматически.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.