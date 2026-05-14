Замораживание, границы 2022 или 1991: украинцы разделились на три равных лагеря

Украинцы разделились во взглядах на возможные условия завершения войны: почти половина опрошенных выступает против любых территориальных уступок, тогда как другие допускают различные компромиссные сценарии – от «замораживания» конфликта по линии фронта до возвращения к границам 2022 года или полной деоккупации 1991 года.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно полученным данным, мнения респондентов относительно приемлемости потери подконтрольных территорий (вывода украинских войск) как условия перемирия ради немедленного прекращения огня разделились, однако почти половина опрошенных (48%) выступают против таких уступок.

Среди сторонников бескомпромиссной позиции (48%) самая большая группа (31%) считает этот шаг «скорее неприемлемым», усматривая в нем риск поощрения агрессора к новым атакам. Еще 17% занимают категорическую позицию и настаивают на продолжении борьбы как минимум до восстановления границ по состоянию на февраль 2022 года.

Среди тех, кто допускает возможность территориальных уступок ради мира, мнения распределились следующим образом: 17% согласны на это лишь как на вынужденное «замораживание» конфликта без официального отказа от территорий; еще 17% считают такое условие «полностью приемлемым» как способ максимально быстрого завершения войны; 9% поддерживают этот вариант только при условии немедленного вступления Украины в НАТО и ЕС. Еще 9% респондентов пока не определились.

За последний месяц общая структура мнений существенно не изменилась – большинство по-прежнему считает территориальные уступки неприемлемыми. В то же время доля тех, кто допускает потерю территорий ради быстрого мира, выросла до 17%, а сторонников формулы «территории в обмен на НАТО/ЕС» – до 9% (колебания находятся в пределах статистической погрешности).

Оценка приемлемости потери подконтрольных Украине территорий

Отдельно респондентам предложили оценить наиболее приемлемые и реалистичные сценарии прекращения огня. Наибольшую поддержку получил сценарий «замораживания» (28%) – прекращение конфликта по фактической линии фронта без официального отказа от территорий, но с четкими гарантиями безопасности для Украины со стороны Запада.

23% поддерживают дипломатически-территориальный компромисс – возвращение к линиям разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года с последующим решением вопроса Крыма и ОРДЛО исключительно дипломатическим путем. Еще 23% респондентов выступают за принципиальную деоккупацию всех территорий до границ 1991 года как обязательное условие любых переговоров.

17% опрошенных выбирают «гуманитарный приоритет» – прекращение огня на любых условиях ради остановки гибели людей. Еще 9% пока не определились со своим видением.

Условие прекращения огня, которое считают наиболее приемлемым

Отдельно 60% респондентов не поддерживают идею территориальных уступок в обмен на гарантированное членство в НАТО: 31% категорически против, 29% – скорее против. Поддерживают такой сценарий 25% (8% – полностью, 17% – скорее), еще 15% не имеют определенной позиции.

За последний месяц также фиксируется тенденция к незначительному росту поддержки «безопасностного прагматизма»: доля сторонников обмена территориальных уступок на членство в НАТО выросла с 22% до 25%, однако в целом противники этого варианта по-прежнему составляют большинство.

Уровень согласия на территориальные уступки в обмен на членство в НАТО

Напомним, по данным исследования, украинское общество разделилось в вопросе свободы критики власти во время войны. 45% респондентов считают, что критика должна оставаться полностью разрешенной как инструмент контроля действий власти, тогда как другие опрошенные либо выступают против этого, либо поддерживают лишь частичные ограничения.

Кроме того, украинское общество демонстрирует выраженную поляризацию в оценках президентства Владимира Зеленского: 42,5% респондентов считают его лучшим или более успешным по сравнению с предшественниками, тогда как 29,5% высказывают критические оценки, включая 19% называющих его худшим президентом в истории Украины.

Опрос Граница Переговоры Боевые действия Война с Россией Соцопрос Исследование Война в Украине Мирное соглашение
