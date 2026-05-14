В Киеве в результате атаки перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта

В Киеве в результате ночной атаки перекрыто движение транспорта на нескольких улицах и частично изменены маршруты общественного транспорта в Дарницком районе.
Об этом сообщили первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и КГГА.
В частности, движение транспорта перекрыто:
- ул. Холодноярской (от перекрестка с ул. Сумской до перекрестка с ул. Ахтырской);
- пер. Ахтырским (от перекрестка с ул. Холодноярской до перекрестка с ул. Михаила Максимовича);
- ул. Братства Тарасовцев (от перекрестка с ул. Ревуцкого и просп. Николая Бажана).
Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.
Также в Дарницком районе изменено движение общественного транспорта – автобусы временно курсируют без заезда на станцию метро «Харьковская».
Изменения касаются маршрутов:
- №104, 108, 109 – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев;
- №22 – по измененному маршруту через ул. Тростянецкую, Архитектора Вербицкого, Братства Тарасовцев, Анны Ахматовой, Ревуцкого и просп. Николая Бажана;
- №45 – через ул. Ревуцкого, Тростянецкую и Архитектора Вербицкого.
За обновлениями движения общественного транспорта рекомендуют следить в Telegram-канале «Киевпастранс».
Напомним, в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 14 мая погиб человек, также известно о 31 пострадавшем. Под удар попали 9 районов столицы, в частности в Дарницком, где в результате попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.
Как известно, масштабная российская атака продолжается со вчерашнего дня, а советник министра обороны Михаила Федорова Сергей «Флеш» Бескрестнов предполагал, что масштабный обстрел будет продолжаться до 14 мая.
