В Киеве в результате атаки перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта

В Дарницком районе Киева в результате ночной атаки перекрыто несколько улиц и частично изменены маршруты общественного транспорта.
Об этом сообщили первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и КГГА.

В частности, движение транспорта перекрыто:

  • ул. Холодноярской (от перекрестка с ул. Сумской до перекрестка с ул. Ахтырской);
  • пер. Ахтырским (от перекрестка с ул. Холодноярской до перекрестка с ул. Михаила Максимовича);
  • ул. Братства Тарасовцев (от перекрестка с ул. Ревуцкого и просп. Николая Бажана).

Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

Также в Дарницком районе изменено движение общественного транспорта – автобусы временно курсируют без заезда на станцию метро «Харьковская».

Изменения касаются маршрутов:

  • №104, 108, 109 – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев;
  • №22 – по измененному маршруту через ул. Тростянецкую, Архитектора Вербицкого, Братства Тарасовцев, Анны Ахматовой, Ревуцкого и просп. Николая Бажана;
  • №45 – через ул. Ревуцкого, Тростянецкую и Архитектора Вербицкого.

За обновлениями движения общественного транспорта рекомендуют следить в Telegram-канале «Киевпастранс».

Напомним, в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 14 мая погиб человек, также известно о 31 пострадавшем. Под удар попали 9 районов столицы, в частности в Дарницком, где в результате попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.

Как известно, масштабная российская атака продолжается со вчерашнего дня, а советник министра обороны Михаила Федорова Сергей «Флеш» Бескрестнов предполагал, что масштабный обстрел будет продолжаться до 14 мая.

