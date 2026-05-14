Россия атаковала Харьков и Одесскую область: есть пострадавшие и разрушения

Российская армия ночью и утром 14 мая массированно атаковала Украину. Под ударом, в частности, оказались Харьков и Одесская область. В Харькове враг утром ударил по Шевченковскому и Салтовскому районам, где известно о более чем 20 пострадавших. А в Одесской области под удары рф попали объекты портовой инфраструктуры.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и главы местных ОВА.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара БПЛА по Шевченковскому району Харькова пострадали 14 человек. Также враг нанес удар по Салтовскому району. Там пострадала 43-летняя женщина, получившая помощь на месте. Также к медикам обращались еще три женщины.

«Их состояние – стабильное, в госпитализации не нуждались», – добавил Синегубов.

Позже Олег Синегубов уточнил, что в результате российской атаки на Салтовский район Харькова пострадали 7 женщин.

«Двое из них получили взрывные травмы, ранения стеклом, ушибы. У остальных – острая реакция на стресс. Все получили помощь на месте. Возраст раненых – от 37 до 74 лет», – написал он.

Также среди пострадавших – 13-летняя девочка и 8-летний мальчик. Они подверглись острой реакции на стресс. Медики оказали им необходимую помощь.

Всего из-за утренней атаки рф по Харькову в больницах находятся 12 пострадавших, сообщил глава Харьковской ОВА.

«У всех диагностированы взрывные травмы. Два человека – в тяжелом состоянии. Каждому раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил он.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в Салтовском районе «шахеды» повредили 7 жилых домов и 2 общежития.

Одесскую область россия атаковала двумя волнами ударных дронов, в результате чего пострадали два человека, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Телеграм-канале.

«Под удары попали объекты портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями», – написал он.

Кипер добавил, что на месте работают соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, россия ночью 14 мая выпустила по Украине 56 ракет и почти 700 дронов. Силам ПВО удалось обезвредить 693 воздушные цели. Основной удар был направлен на Киев.

В столице в результате массированной российской атаки 14 мая погиб человек, также известно о 40 пострадавших. Под удар попали 9 районов столицы, в частности в Дарницком, где в результате попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.

Как известно, масштабная российская атака продолжается со вчерашнего дня, а советник министра обороны Михаила Федорова, Сергей «Флеш» Бескрестнов, предполагал, что масштабный обстрел продлится до 14 мая.

