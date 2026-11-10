Атаки рф на энергетику: Шмыгаль рассказал, где самая сложная ситуация со светом

Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в результате новых российских атак обесточены потребители в нескольких областях, а сейчас особенно сложной ситуация с электроэнергией остается в Киеве и Днепре.

Об этом говорится в заявлении руководителя Минэнерго в понедельник вечером, 9 ноября.

9 ноября 2026, 13:31 Каждый третий украинец считает правительство и Минэнерго виновными в возвращении отключений Более 30 процентов украинцев обвиняют в возвращении отключений электроэнергии правительство и Минэнерго. В то же время, 65 процентов – возлагают вину на россию.

«Провели заседание Штаба. Особенно сложной остается ситуация с электроэнергией в Киеве и Днепре. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно и непрерывно. Для помощи уже сформированы дополнительные бригады энергетиков. Параллельно усиливаем устойчивость общин через развитие и запуск уже установленной распределенной генерации, чтобы уменьшить зависимость от отдельных крупных энергетических объектов и обеспечить дополнительные источники питания», – заявил Шмыгаль.

При этом, по его словам, на сроки ремонтных и восстановительных работ влияет интенсивность российских атак. Шмыгаль подчеркнул, что этой осенью враг существенно изменил тактику, перейдя к «комплексной стратегии разрушения украинской энергосистемы».

«Враг массово использует дроны с турбореактивными двигателями в режиме поиска цели, с использованием MESH-сетей и искусственного интеллекта, что повышает точность ударов. Под атаками – прежде всего были ключевые подстанции, распределительные устройства, линии электропередач, ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и нефтегазовая инфраструктура», – говорится в заявлении.

Министр добавил, что в ходе заседания была скоординирована работа столичных контактных центров, операторов систем распределения и Правительственного контактного центра с целью более быстрой и качественной обработки запросов и жалоб украинцев.

Напомним, что накануне российские оккупационные войска снова нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции. Последствия атаки оценивают как очень серьезные.

Как известно, в понедельник, 9 ноября, российская атака повредила важное энергетическое оборудование на Днепропетровщине и вызвала масштабные обесточивания. Без света осталась большая часть Днепра и Каменского.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», 23% украинцев хотели бы временно переехать на зиму туда, где ситуация с электроснабжением и отоплением более стабильная, однако не имеют для этого средств или доступных вариантов жилья.

Также сообщалось, что в городах Украины будут разворачивать мобильные пункты помощи, если света не будет более суток.

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