23% украинцев хотели бы перезимовать там, где есть свет, – но не имеют за что

В Украине 23% граждан хотели бы временно переехать на зиму туда, где более стабильная ситуация с электроснабжением и отоплением, однако не имеют для этого средств или доступных вариантов жилья. В то же время 56% украинцев не планируют покидать свои дома на зимний период ни при каких обстоятельствах.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно результатам исследования, 56% респондентов принципиально не планируют покидать свои дома на зимний период ни при каких обстоятельствах, а 23% опрошенных выражают желание временно переехать туда, где лучше ситуация с отоплением и электроснабжением, однако отмечают полное отсутствие материальных возможностей или вариантов жилья.

Еще 8,5% респондентов рассматривают временный переезд как резервный вариант на случай критического ухудшения ситуации с электроснабжением и отоплением. Только 3,5% опрошенных имеют четкий и уже подготовленный план переезда, а еще 9% пока затрудняются с ответом.

Половые различия

Согласно исследованию, женщины чаще мужчин заявляют о намерении оставаться дома при любых условиях – 59% против 51%. В то же время мужчины чаще имеют готовый план переезда – 6% против 2% среди женщин. Доля тех, кто хотел бы выехать, но не имеет средств или жилья, среди мужчин и женщин почти одинакова – 24% и 22% соответственно.

Среди молодежи в возрасте 18–29 лет только 43% планируют оставаться дома при любых условиях. При этом 10% уже имеют конкретный план переезда, а 28% хотели бы выехать, но не имеют такой возможности.

Респонденты в возрасте 30–44 года несколько чаще других затруднялись с ответом – 13% против 9% в целом. Зато среди людей в возрасте 45–54 года и от 55 лет по 60% заявили, что останутся дома при любых обстоятельствах.

В каких регионах больше всего желающих переехать

В Киеве треть опрошенных (33%) хотели бы временно переехать, но не имеют куда или на что. Еще 18% рассматривают переезд в случае ухудшения ситуации с электроснабжением и отоплением – это самый высокий показатель по стране. В то же время только 40% киевлян намерены оставаться дома при любых условиях.

На Западе зафиксирован наивысший уровень готовности оставаться дома – 62%. В то же время только 14% опрошенных в регионе хотели бы переехать, но не имеют для этого средств или жилья.

На Востоке наибольшая доля респондентов, которые хотели бы переехать туда, где стабильнее с электроснабжением и отоплением, но не имеют такой возможности, – 38%. При этом четкий план переезда имеет только 1% опрошенных.

На Юге больше всего респондентов с уже подготовленным планом временного переезда – 10% против 3,5% в целом по стране. В то же время 49% жителей региона планируют оставаться дома.

По типу населенного пункта наименьшую готовность оставаться дома демонстрируют жители областных центров и Киева – 49%. Среди них 29% хотели бы переехать, но не имеют необходимых ресурсов.

Зато в селах 65% опрошенных не планируют покидать дома ни при каких обстоятельствах. Только 15% заявляют о нехватке ресурсов для переезда, а 3% рассматривают такую возможность в случае ухудшения ситуации.

Как уровень доходов влияет на возможность переезда

Результаты опроса также свидетельствуют, что возможность временно сменить место жительства на зиму в значительной степени зависит от финансового положения.

Среди респондентов с высокими доходами (более 40 тысяч гривен на одного взрослого) только 40% планируют оставаться дома при любых условиях. Еще 17% хотели бы переехать, но не имеют необходимых ресурсов.

В то же время каждый пятый представитель этой группы (20%) уже имеет четкий план временного переезда, а еще 17% готовы выехать в случае ухудшения ситуации. Таким образом, более трети состоятельных респондентов готова к временной смене места жительства.

Среди украинцев со средними доходами (20 001–40 000 гривен) 57% не планируют переезжать ни при каких условиях. В то же время 14% рассматривают переезд как резервный вариант на случай ухудшения ситуации, а 20% не имеют для этого средств или жилья.

Зато среди респондентов с доходом до 10 тысяч гривен 60% останутся дома при любых условиях, а 24% хотели бы переехать, но не имеют материальных возможностей или доступного жилья. При этом готовый план выезда имеют только 2% опрошенных.

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Первая часть – об отключениях света, ответственности власти и намерениях переехать.

Накануне сообщалось, что в Киеве система водоснабжения работает в штатном режиме, а подключение жилых домов к отоплению продолжается. По состоянию на 7 ноября тепло подали уже в 60% многоквартирных домов столицы.

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