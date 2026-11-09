Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС, если блок не договорится о помощи Украине – FT

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать принятие следующего семилетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, если все страны-члены не согласятся совместно финансировать Украину в 2027 году и в дальнейшем.

Об этом говорится в письме Мерца президенту Европейского совета Антониу Коште, с которым ознакомилось Financial Times.

17 августа 2026, 16:50 Италия, Швейцария и Швеция больше всех увеличили объемы помощи Украине за первое полугодие 2026 Как партнеры увеличили объемы военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине за первое полугодие 2026 года – на инфографике «Слово и дело».

«Коллективное обязательство всех нас, без исключения, внести справедливый вклад в покрытие финансового дефицита Украины. Это является необходимым условием для решения этого вопроса и обсуждения любых дальнейших дел, особенно имеющих финансовые последствия», – подчеркнул канцлер.

По оценкам союзников, в следующем году Украине будет не хватать около 70 млрд евро. ЕС пообещал покрыть две трети этой суммы – около 45 млрд евро. В то же время Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия выступили против дальнейшей финансовой поддержки Киева.

Мерц также настаивает на разработке долгосрочного механизма финансирования Украины с 2028 года, в частности, для обслуживания ее долгов. Берлин стремится, чтобы будущие решения о помощи можно было принимать квалифицированным большинством, а не единодушно, что позволило избежать блокирования со стороны отдельных государств.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что Европейская комиссия предложила механизм, который позволит странам Евросоюза утвердить выделение Украине оставшихся 45 млрд евро кредита. Средства планируют предоставить до конца 2027 года, причем большую часть финансирования направят на развитие украинской оборонной промышленности.

А президент Владимир Зеленский накануне заявил, что ЕС применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях, который позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно.

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