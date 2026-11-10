Украинская делегация имеет минимальные ожидания от первого раунда переговоров с рф – Арахамия

Украина не ожидает прорыва во время первого раунда трехсторонних переговоров с США и россией в столице Объединенных Арабских Эмиратов, при этом определенные надежды есть от второго раунда.

Об этом член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в комментарии изданию DW.

9 ноября 2026, 14:09 Переговоры в Абу-Даби: чего ожидать Украине от нового раунда переговоров с россией Политолог Владимир Фесенко оценил перспективы переговоров в Абу-Даби, объяснил позицию Кремля по прекращению огня и рассказал, почему участие Европы важно для достижения договоренностей по Украине.

Парламентарий ответил на вопрос корреспондента, стоит ли ожидать прорыва по результатам встречи в ОАЭ.

«Думаю, что нет. И вот почему: в переговорах была длительная пауза. Поэтому, если говорить о внутренней ситуации, то само возобновление переговоров – это уже достижение», – заявил он.

Согласно словам Арахамии, по этой причине ожидания Украины от первых переговоров минимальны. В то же время парламентарий подчеркнул, что от второго раунда в составе украинской делегации «мы уже кое-чего ожидаем».

Кроме этого, глава «Слуги народа» добавил, что он не видит, чтобы Соединенные Штаты принимали чью-либо сторону, поскольку «они пытаются действовать максимально симметрично».

Напомним, что украинскую группу на переговорах с участием США и россии, которые пройдут 10–11 ноября, возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Как известно, накануне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что одним из главных вопросов во время переговоров в Абу-Даби станет гуманитарное направление, в частности активизация обменов военнопленными.

Недавно СМИ заявили, что на переговоры в Абу-Даби от россии поедет делегация более высокого уровня, чем раньше. Это может свидетельствовать о готовности Москвы к более предметному обсуждению политических вопросов и ситуации на фронте.

Ранее эксперт Алексей Гарань в комментарии «Слово и дело» объяснил, на какие территориальные компромиссы может пойти Украина, почему россия не заинтересована в прекращении огня и чем опасны ее требования относительно гарантий безопасности.

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