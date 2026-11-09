Рада предварительно поддержала требования ЕС о честной маркировке и безопасной упаковке

Политика
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Верховная Рада 9 ноября поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий честную маркировку пищевых продуктов и безопасную упаковку. Инициатива направлена на адаптацию украинских правил к европейским стандартам.
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Парламент 9 ноября в первом чтении поддержал евроинтеграционный законопроект №15058-д по совершенствованию государственного регулирования в агропродовольственном секторе.

Этот документ гармонизирует украинские нормы в агропродовольственном секторе с требованиями Европейского Союза, отметили в пресс-службе Верховной Рады.

Такие изменения позволят супермаркетам легально отдавать непроданные продукты на благотворительность, а этикетки станут честнее. Кроме этого, все пищевые добавки внесут в единый открытый реестр.

«Законодательная инициатива направлена на адаптацию украинских правил к европейским стандартам в сфере безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и фитосанитарии, в соответствии с требованиями Европейской Комиссии», – отметили в пресс-службе.

Проект объединяет более 20 европейских регламентов и предлагает внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

Ключевые сферы и нововведения

Законопроект предусматривает комплексное обновление правил для производителей, ритейла и покупателей.

Реестр добавок и прозрачность

Создается единый открытый государственный реестр пищевых добавок, ароматизаторов и энзимов. Процедуры их авторизации согласовывают с нормами ЕС, что устранит дублирование проверок и уменьшит бюрократическое давление на бизнес.

Честная маркировка

Уточняются требования к информации на этикетках. В частности, запрещается приписывать обычной еде «лечебные» свойства (за исключением специальных медицинских продуктов). Также обновляются правила маркировки товаров для контроля веса, содержания кофеина в диетических добавках и уточняется перечень аллергенов.

Европейские стандарты пищевой упаковки: что изменится с новым закономУкраина переходит на европейские стандарты пищевой упаковки. С 19 ноября начнет действовать новый закон, устанавливающий единые правила для всех материалов, контактирующих с едой. Переход для бизнеса будет постепенным. Подробнее – на инфографике.

Предусмотрено использование таких обозначений: «генетически модифицированный», «произведено из генетически модифицированного (название ингредиента)», содержит ГМО (название организма)» и т.д.

Также предлагается усилить требования к прослеживаемости ГМО на всех этапах обращения продукции и предотвращению их непреднамеренного попадания в традиционные и органические сельскохозяйственные культуры.

Бесплатная передача еды на благотворительность

Супермаркеты и операторы рынка получат четкий правовой механизм для легальной и безвозмездной передачи непроданных, но безопасных продуктов питания на благотворительные цели.

Безопасность упаковки

Вводятся европейские требования к использованию вторичного пластика, контактирующего с едой (бутылки, контейнеры).

Упрощение для бизнеса

Согласование общего законодательства о госнадзоре со специальным законом о контроле пищевых продуктов и ветеринарии позволит добросовестным компаниям работать по понятным единым правилам.

«Принятие закона позволит обновить украинские правила по безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и фитосанитарии по стандартам Европейского Союза и позволит выполнить рекомендации Европейской Комиссии по результатам двустороннего скрининга, изложенным в Отчете по прогрессу Украины за 2025 год», – добавили в пресс-службе Верховной Рады.

Напомним, недавно Европейская комиссия обнародовала ежегодный Отчет по Украине и еще 9 странам за 2026 год, который является составной частью Пакета расширения Евросоюза. Документ содержит детальный анализ выполнения критериев вступления, оценку реформ за период с сентября 2025 по сентябрь 2026 года и очерчивает приоритетные задачи на следующий год.

Кроме этого, Верховная Рада Украины утвердила важный евроинтеграционный закон. Он гармонизирует сферу аккредитации органов по оценке соответствия и систему технического регулирования с нормами ЕС.

Ранее мы также рассказывали, как за почти четыре года большой войны изменились цены на базовые продукты украинцев. А еще анализировали, как полномасштабная война сказалась на доходах сетей продуктовых супермаркетов.

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