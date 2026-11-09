Оккупанты снова ударили дронами по Харькову, ранены гражданские

Сегодня вечером, 9 ноября, россияне в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками типа «Шахед». Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей.

Об этом сообщают глава ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам городского головы, боевой вражеский дрон атаковал Шевченковский район Харькова, в результате чего на месте попадания вспыхнул пожар.

Также зафиксировано еще одно попадание в Холодногорском районе города, в результате чего есть пострадавшие.

«Попадание произошло в Холодногорском районе. В результате удара «Шахедом» горит частный дом, ранены четыре человека, повреждены около 10 авто. Обследование места обстрела продолжается», – написал харьковский мэр.

Позже Терехов уточнил, что в результате новой российской атаки ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Как известно, сегодня российская оккупационная армия атаковала беспилотником Киевский район Харькова, в результате чего тяжелые ранения получил ребенок и еще четверо гражданских.

Напомним, российские войска утром 9 ноября атаковали Одессу, попав реактивным дроном по объекту инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил тяжелые ранения.

Также утром армия российской федерации прицельно атаковала служебный транспорт энергетиков в Сумах, три человека получили ранения.

А в ночь на 9 ноября россияне атаковали ударными беспилотниками Кременчуг и Кременчугский район на Полтавщине. В результате вражеских ударов пострадали семь человек, в том числе 16-летний ребенок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.