В США конгрессмен-республиканец инициировал процесс импичмента главы Пентагона Хегсета

Конгрессмен-республиканец Томас Масси инициировал процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета, выдвинув соответствующий вопрос на рассмотрение Палаты представителей.

Об этом сообщают BBC и агентство Reuters.

Как отмечается, в понедельник, 9 ноября, конгрессмен Масси повторно внес в Палату представителей США резолюцию с восемью статьями импичмента против главы Пентагона, запустив двухдневный срок до возможного голосования в Палате представителей. В частности, Хегсета обвиняют в проведении военной операции против Ирана без разрешения Конгресса и злоупотреблении властью.

Три из восьми статей касаются военной кампании США против Ирана. Масси утверждает, что Хегсет нарушил конституцию, когда в течение более 90 дней без согласия парламента санкционировал нанесение ударов по Ирану.

Кроме этого, речь идет и о нарушении права на свободу слова сенатора-демократа Марка Келли, которого в прошлом году Хегсет обвинил в подстрекательстве к мятежу после призывов к военным не выполнять незаконные приказы.

Также среди претензий – удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, военные операции в Йемене и Венесуэле. По словам конгрессмена Масси, действия руководителя Пентагона представляют угрозу Конституции США и противоречат его должностным обязанностям.

В то же время сам Хегсет назвал Масси «разъяренным конгрессменом-неудачником» из-за того, что республиканец не смог переизбраться на промежуточных выборах. Также глава Пентагона считает, что подвергается атакам из-за того, что демонстрирует эффективность в своей работе. Хегсет заверяет, что не уйдет в отставку и не переживает из-за голосования.

«Мы не переживаем из-за импичмента. Завтра утром мы проведем пресс-конференцию на эту тему», – заявил глава Пентагона.

Согласно парламентской процедуре, конгрессмены США должны в течение 48 часов провести голосование по одобрению или отклонению отстранения министра, передаче дела в профильный комитет или его переносе.

По данным источников Reuters в Конгрессе, резолюция имеет шансы быть одобренной в Палате представителей, однако ее утверждение в Сенате, где необходимы две трети голосов, маловероятно, поскольку республиканцы удерживают 53 места из 100.

Как известно, недавно лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис поддержал инициативу по импичменту министра обороны США Хегсета. По его словам, соответствующую резолюцию могут обсудить уже 10 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс Соединенных Штатов начал готовить импичмент Хегсета еще до промежуточных выборов в США. Главу Пентагона обвиняют в негативных последствиях войны в Иране.

Как известно, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев уже почти месяц ожидает подписи Хегсета для поставок ракет-перехватчиков баллистических целей для систем ПВО Patriot и NASAMS.

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