Каждый третий украинец считает правительство и Минэнерго виновными в возвращении отключений

Треть опрошенных респондентов (33%) возлагает ответственность за возвращение обесточиваний в Украине на правительство и Минэнерго из-за ненадлежащей или несвоевременной подготовки защиты объектов.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

В то же время большинство участников опроса считает, что виновен в возвращении аварийных и стабилизационных отключений именно враг. Таких – 65% респондентов.

Значительная доля опрошенных видит недостаточную ответственность энергетических компаний Укрэнерго, ДТЭК и облэнерго – таких 10% опрошенных. Некоторые люди видят вину в действиях местных властей – 6%. В то же время 13% опрошенных возлагают вину на международных партнеров из-за недостаточных объемов предоставленных средств противовоздушной обороны. 9% респондентов затруднились с оценкой ответственных сторон.

Половые и возрастные особенности

Мужчины критичнее женщин оценивают деятельность центральной исполнительной власти – они чаще возлагают ответственность за обесточивания на правительство и Минэнерго (37% против 30% среди женщин и 33% в целом), а также несколько чаще обвиняют международных партнеров в недостаточности предоставления ПВО (15% против 11% среди женщин).

Молодежь (18–29 лет) меньше всего склонна возлагать вину исключительно на россию (59% против 65% в целом), зато выражает несколько более высокую критичность к правительству и Минэнерго (35%), недостаточному количеству средств ПВО от партнеров (15%) и ответственности энергокомпаний (13%).

Региональная специфика

Киев отличается наивысшим уровнем критичности в отношении центральной власти – 39% киевлян обвиняют правительство и Минэнерго (против 33% в целом), а также наибольшей долей обвинений в адрес энергокомпаний (13% против 10% в целом) при минимальном проценте неопределившихся (лишь 4% против 9% в целом), при этом 68% киевлян возлагают вину на россию.

Север выделяется выраженным недовольством местными властями: здесь зафиксирован самый высокий по стране показатель возложения вины на местные органы самоуправления (11% против 6% в целом).

Центр демонстрирует несколько повышенную критичность к правительству и Минэнерго (36% против 33% в целом), поддерживая возложение вины на россию на уровне 66%.

Юг демонстрирует самый низкий показатель возложения вины исключительно на россию (59% против 65% в целом) и самый высокий уровень неопределенности (14% против 9% в целом).

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Первая часть исследования посвящена вопросам об отключениях света, ответственности властей и намерениях переехать.

Социологи выяснили, что в Украине 23% граждан хотели бы временно переехать на зиму туда, где более стабильная ситуация с электроснабжением и отоплением, однако не имеют для этого средств или доступных вариантов жилья. В то же время 56% украинцев не планируют покидать собственные дома на зимний период ни при каких обстоятельствах.

Более 61% опрошенных украинцев в течение последних двух недель столкнулись с ощутимыми отключениями электроэнергии продолжительностью от 2 часов в сутки и более. В то же время критическая доля респондентов из Киева сообщила о длительных отключениях от 4 до 8 часов: по 45% в каждой из этих зон против 27% в целом.

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