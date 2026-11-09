Удар рф оставил без света часть Днепра и Каменского

Национальная безопасность
Читати українською
Атака рф повредила важное энергетическое оборудование на Днепропетровщине и повлекла за собой масштабные отключения света.
Фото: РБК-Україна

Российская атака повредила важное энергетическое оборудование на Днепропетровщине и повлекла за собой масштабные отключения электроэнергии. Без света осталась большая часть Днепра и Каменского, а также объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Каждый третий украинец считает правительство и Минэнерго виновными в возвращении отключенийБолее 30 процентов украинцев обвиняют в возвращении отключений электроэнергии правительство и Минэнерго. В то же время, 65 процентов – возлагают вину на россию.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В компании отметили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

В то же время в ДТЭК не уточнили, какое оборудование было повреждено и сколько потребителей остались без электроэнергии.

Напомним, что накануне российские оккупационные войска снова нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции. Последствия атаки оценивают как очень серьезные.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», 23% украинцев хотели бы временно переехать на зиму туда, где более стабильная ситуация с электроснабжением и отоплением, однако не имеют для этого средств или доступных вариантов жилья.

Также сообщалось, что в городах Украины будут разворачивать мобильные пункты помощи, если света не будет более суток

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Днепр Днепропетровская область Энергетика Отключение электроэнергии Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

итогиРада предварительно поддержала создание Космических сил, а ВСУ поразили завод под Санкт-Петербургом. Главное за день
Удар рф оставил без света часть Днепра и Каменского
Буданов о переговорах в Абу-Даби: большое внимание планируем уделить гуманитарному треку
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому
Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС, если блок не договорится о помощи Украине – FT
Россияне атаковали Трипольскую ТЭС, последствия чрезвычайно серьезные – Центрэнерго
инфографикаДесятки тысяч на счетах и 100 миллиардов из бюджета: сколько бы стоил экономический паспорт украинца
Франция выделит дополнительные средства на ремонт укрытия ЧАЭС
Рада предварительно поддержала требования ЕС о честной маркировке и безопасной упаковке
В Харькове возросло количество пострадавших в результате дронового удара рф
Больше новостей