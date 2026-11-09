Удар рф оставил без света часть Днепра и Каменского

Российская атака повредила важное энергетическое оборудование на Днепропетровщине и повлекла за собой масштабные отключения электроэнергии. Без света осталась большая часть Днепра и Каменского, а также объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

9 ноября 2026, 13:31 Каждый третий украинец считает правительство и Минэнерго виновными в возвращении отключений Более 30 процентов украинцев обвиняют в возвращении отключений электроэнергии правительство и Минэнерго. В то же время, 65 процентов – возлагают вину на россию.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В компании отметили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

В то же время в ДТЭК не уточнили, какое оборудование было повреждено и сколько потребителей остались без электроэнергии.

Напомним, что накануне российские оккупационные войска снова нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции. Последствия атаки оценивают как очень серьезные.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», 23% украинцев хотели бы временно переехать на зиму туда, где более стабильная ситуация с электроснабжением и отоплением, однако не имеют для этого средств или доступных вариантов жилья.

Также сообщалось, что в городах Украины будут разворачивать мобильные пункты помощи, если света не будет более суток

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