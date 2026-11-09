Три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки – опрос

Более 61% опрошенных украинцев в течение последних двух недель столкнулись с ощутимыми отключениями электроэнергии продолжительностью от 2 часов в сутки и более. В то же время критическая доля респондентов из Киева сообщила о длительных отключениях от 4 до 8 часов: по 45% в каждой из этих зон против 27% в целом.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 октября по 1 ноября 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

75 процентов жителей столицы столкнулись с отключениями света от четырех и более часов в сутки. В то время как почти пятая часть респондентов (19%) – вообще не имела отключений.

Наибольшая доля опрошенных (27%) сообщила о длительных отключениях от 4 до 8 часов в сутки, а еще 19% респондентов указали на умеренные отключения продолжительностью 2–4 часа. В то же время одинаковые доли опрошенных (по 15%) указали на короткие отключения (до 2 часов) и на жесткий режим отсутствия электроснабжения (более 8 часов в сутки). Лишь 5% респондентов затруднились с оценкой.

Региональное распределение

Киев и Север оказались в самых сложных условиях – здесь критическая доля респондентов сообщила о длительных отключениях от 4 до 8 часов (по 45% в каждой из этих зон против 27% в целом) или о жестких ограничениях более 8 часов в сутки (30% в Киеве и 33% на Севере против 15% в целом). При этом в столице лишь 1%, а на Севере 5% респондентов отметили, что электроснабжение не отключали в течение последних двух недель (против 19% в целом).

Центр демонстрирует распределение, приближенное к общенациональным показателям.

Запад и Восток характеризуются заметно более мягким режимом относительно отключений электроснабжения: около четверти опрошенных в этих регионах вообще не имели отключений (25% на Западе и 24% на Востоке), при этом на Западе фиксируется существенно ниже средней доля длительных обесточиваний на 4–8 часов (17% против 27% в целом) и наименьшая доля тех, кто сталкивался с отключениями более 8 часов (лишь 6% против 15% в целом). На Востоке эти показатели составляют 23% и 9% соответственно.

Юг оказался наименее пораженным регионом по доле бесперебойного электроснабжения: почти треть респондентов этого региона (32% против 19% в целом) указали, что электроснабжение в течение последних двух недель не отключали, при этом доля длительных отключений на 4–8 часов здесь является наименьшей среди регионов (16% против 27% в целом), а жесткие ограничения более 8 часов зафиксировали 11% респондентов.

Распределение по типу населенного пункта

Областные центры отличаются несколько большей средней долей тех, чьи дома вообще не обесточивали (22% против 19% в целом), благодаря включению в эту группу крупных городов юго-западного направления, однако здесь сохраняется существенная доля длительных отключений на 4–8 часов (23%).

Города не областные центры и поселки зафиксировали наибольшую долю респондентов с самыми критическими отключениями более 8 часов в сутки (18% против 15% в целом и 14% в областных центрах), а также самый низкий показатель тех, кого обошли обесточивания (14% против 19% в целом).

Села демонстрируют наивысшую концентрацию длительных отключений в диапазоне 4–8 часов в сутки (34% против 27% в целом), в то же время 21% респондентов из сельской местности отметили, что в течение последних двух недель электроснабжение им не отключали.

Напомним, «Слово и дело» опубликовало результаты восьмой волны собственного социологического опроса. Первая часть исследования посвящена вопросам об отключениях света, ответственности властей и намерениях переехать.

Так выяснилось, что в Украине 23% граждан хотели бы временно переехать на зиму туда, где более стабильная ситуация с электроснабжением и отоплением, однако не имеют для этого средств или доступных вариантов жилья. В то же время 56% украинцев не планируют покидать собственные дома на зимний период ни при каких обстоятельствах.

Кроме этого мы информировали, что в Киеве снова ухудшилась ситуация с электроснабжением после российской атаки на объект энергетической инфраструктуры в Житомирской громаде.

Также недавно президент Владимир Зеленский заявил, что худшая ситуация с подготовкой к зиме фиксируется в Киеве, из-за того, что городские власти не выполнили соответствующие решения, а население столицы столкнулось с длительными отключениями света и воды.

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