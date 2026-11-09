На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта на одном из пунктов пропуска

На пункте пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией» на границе с Румынией временно ограничат движение транспорта на выезд из Украины.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

10 сентября 2026, 14:30 Под прицелом – КПП: как часто россия атакует приграничную инфраструктуру Украины Атаки россии на пограничную инфраструктуру Украины. Хронология ударов по КПП на границе с Молдовой и Румынией, а также последствия атак – на инфографике «Слово и дело».

Отмечается, что во вторник, 10 ноября, с 08:00 до 16:00 на границе с Румынией временно ограничат движение транспорта.

«10 ноября 2026 года с 08:00 до 16:00 в пункте пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией», что на украинско-румынской границе, временно ограничат движение транспортных средств на въезд в Румынию», – сообщили пограничники.

Как уточняется, по информации румынской стороны, в указанный период будут проводить работы по замене модульных кабин для осуществления пограничного контроля.

При этом, сообщается о возможном замедлении оформления пешеходов в течение указанного периода.

В ГПСУ призывают водителей учесть эту информацию при планировании своих поездок и по возможности выбирать альтернативные пункты пересечения границы.

Пограничники рекомендуют воспользоваться другими КПП, в частности, соседним пунктом пропуска «Белая Церковь - Сигету-Мармацией».

Как известно, 8 октября на границе Украины и Румынии открыли новый пункт пропуска «Белая Церковь – Сигету-Мармацией», который стал первым новым автомобильным переходом между странами на Закарпатье почти за 20 лет.

Напомним, недавно спикер ГПСУ объяснил, как организуют работу пропускных пунктов во время тревог.

Также сообщалось, что Кишинев рассматривает возможность переноса украинских КПП на территорию Молдовы. При этом, по данным СМИ, еще две страны ЕС могут перенести украинские КПП на свою территорию.

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, Украина и Молдова готовы организовать еще два совместных КПП для осуществления пограничного контроля, чтобы минимизировать последствия возможных атак россии.

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