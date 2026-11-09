В Харькове возросло количество пострадавших в результате дронового удара рф

Количество пострадавших в результате российской атаки беспилотником на Киевский район Харькова увеличилось до пяти человек.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По уточненным данным, ранения получили две женщины в возрасте 70 и 77 лет, 54-летний мужчина и маленький мальчик. Еще одна 46-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.
В настоящее время в медицинских учреждениях находятся трое пострадавших – две женщины и ребенок. Им оказывают необходимую помощь.
Напомним, 9 ноября российский дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Киевском районе города. Ранее сообщалось о трех пострадавших.
Также сообщалось, что оккупанты утром 9 ноября атаковали Одессу, попав реактивным дроном по объекту инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, есть раненый.
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