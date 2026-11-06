В Киеве ухудшилась ситуация со светом из-за повреждения энергетического объекта в Житомире

В Киеве ухудшилась ситуация с электроснабжением после российской атаки на объект энергетической инфраструктуры в Житомирской общине. Также в столице снизилось давление в системе водоснабжения.

О последствиях сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, «Киевводоканал» переключает питание на генераторы на тех станциях, где это технически возможно.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что на месте повреждения работают ремонтные бригады. Специалисты оценивают масштабы повреждений оборудования и определяют необходимые меры для возобновления энергоснабжения.

Точные сроки ремонтных работ пока не известны. Их смогут назвать после проведения экспертной оценки.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 6 ноября самая плохая ситуация с энергетикой зафиксирована в Киеве и главной причиной является то, что, по его словам, городские власти не выполнили решения по подготовке города к зиме.

Также сообщалось, что в городах Украины будут разворачивать мобильные пункты помощи, если света не будет более суток.

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