В Переяславе под удар рф попал дом с людьми, нуждающимися в уходе, есть пострадавшие

Общество
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Российские войска атаковали Переяслав на Киевщине, в результате чего был поврежден дом, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе. В результате удара есть пострадавшие.
Иллюстративное фотоGetty images

Около полуночи 10 ноября российские войска атаковали Переяслав в Киевской области, повредив дом коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе. В результате удара по меньшей мере два человека получили ранения.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Как известно, Воздушные Силы ВСУ около полуночи фиксировали движение вражеских реактивных дронов в направлении Киевской области.

«В Переяславе в результате российского удара поврежден дом коммунальной собственности, где проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе», – говорится в сообщении.

По данным местных властей, по меньшей мере два человека получили ранения, их доставили в больницу. Все люди, находившиеся на момент происшествия в учреждении, здание которого частично разрушено, были эвакуированы.

«Важно, чтобы сейчас каждый из них был в безопасности и получил необходимую поддержку. На месте работают соответствующие службы. Координируем все необходимые действия, чтобы помочь людям и обеспечить их безопасное размещение», – добавили в ОВА.

Как известно, поздно вечером, 9 ноября, россияне в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками типа «Шахед». Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей.

А перед этим российская оккупационная армия атаковала беспилотником Киевский район Харькова, в результате чего тяжелые ранения получил ребенок и еще четверо гражданских.

Напомним, российские войска утром 9 ноября атаковали Одессу, попав реактивным дроном по объекту инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил тяжелые ранения.

Также утром армия россии прицельно атаковала служебный транспорт энергетиков в Сумах, три человека получили ранения.

А в ночь на 9 ноября россияне атакували ударними беспилотниками Кременчуг и Кременчугский район на Полтавщине. В результате вражеских ударов пострадали семь человек, в том числе 16-летний ребенок.

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