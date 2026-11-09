Россияне атаковали Трипольскую ТЭС, последствия чрезвычайно серьезные – Центрэнерго

Национальная безопасность
Читати українською
Войска рф снова нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции. Последствия атаки оценивают как очень серьезные.
Фото: Центрэнерго

Российские оккупационные войска снова нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции. Последствия атаки оценивают как очень серьезные.

Об этом сообщила пресс-служба Центрэнерго.

Не дать террору стать стратегией: как Украине снизить эффект российских атакРакеты и дроны бьют не только по мостам, энергетике или предприятиям – их цель также изменить поведение общества. Почему террор часто не дает ожидаемого результата и что Украина может взять из опыта США, Израиля и Франции?

«Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС. Последствия обстрелов очень серьезны. С конца сентября россия существенно увеличила интенсивность обстрелов Трипольской ТЭС и изменила тактику их проведения. Враг применяет, в частности, баллистические ракеты и реактивные ударные дроны», – указано в сообщении.

Генеральный директор Центрэнерго Сергей Исаченко заявил, что на Трипольской ТЭС обустроены защитные сооружения, однако изменение характера российских ударов создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры.

В компании также добавили, что окончательно оценить ущерб можно будет после детального обследования поврежденного оборудования и инфраструктуры.

Напомним, недавно сообщалось, что в городах Украины будут разворачивать мобильные пункты помощи, если света не будет больше суток.

На инфографике «Слово и дело» – как партнеры помогают украинской энергетике пережить зиму 2026-2027.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Энергетика Отключение электроэнергии Обстрел Война в Украине Трипольская ТЭС
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне атаковали Трипольскую ТЭС, последствия чрезвычайно серьезные – Центрэнерго
инфографикаДесятки тысяч на счетах и 100 миллиардов из бюджета: сколько бы стоил экономический паспорт украинца
Франция выделит дополнительные средства на ремонт укрытия ЧАЭС
Рада предварительно поддержала требования ЕС о честной маркировке и безопасной упаковке
В Харькове возросло количество пострадавших в результате дронового удара рф
авторская колонкаЕвропа за дверью большой сделки: кто будет определять правила безопасности после войны в Украине
Закупка защиты для танков ВСУ: суду передали дело об убытках на 102 млн грн
Еврокомиссар рассказал, в каком случае ЕС разморозит активы россии
мнениеТранспортный коллапс в Киеве: смогут ли резервные маршруты заменить метро
В Турции произошел взрыв на металлургическом заводе, есть жертвы и более 10 пострадавших
Больше новостей