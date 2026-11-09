Россияне атаковали Трипольскую ТЭС, последствия чрезвычайно серьезные – Центрэнерго

Российские оккупационные войска снова нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции. Последствия атаки оценивают как очень серьезные.
Об этом сообщила пресс-служба Центрэнерго.
«Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС. Последствия обстрелов очень серьезны. С конца сентября россия существенно увеличила интенсивность обстрелов Трипольской ТЭС и изменила тактику их проведения. Враг применяет, в частности, баллистические ракеты и реактивные ударные дроны», – указано в сообщении.
Генеральный директор Центрэнерго Сергей Исаченко заявил, что на Трипольской ТЭС обустроены защитные сооружения, однако изменение характера российских ударов создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры.
В компании также добавили, что окончательно оценить ущерб можно будет после детального обследования поврежденного оборудования и инфраструктуры.
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