Россияне атаковали Трипольскую ТЭС, последствия чрезвычайно серьезные – Центрэнерго

Российские оккупационные войска снова нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции. Последствия атаки оценивают как очень серьезные.

Об этом сообщила пресс-служба Центрэнерго.

5 октября 2026, 16:58 Не дать террору стать стратегией: как Украине снизить эффект российских атак Ракеты и дроны бьют не только по мостам, энергетике или предприятиям – их цель также изменить поведение общества. Почему террор часто не дает ожидаемого результата и что Украина может взять из опыта США, Израиля и Франции?

«Россия снова атаковала Трипольскую ТЭС. Последствия обстрелов очень серьезны. С конца сентября россия существенно увеличила интенсивность обстрелов Трипольской ТЭС и изменила тактику их проведения. Враг применяет, в частности, баллистические ракеты и реактивные ударные дроны», – указано в сообщении.

Генеральный директор Центрэнерго Сергей Исаченко заявил, что на Трипольской ТЭС обустроены защитные сооружения, однако изменение характера российских ударов создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры.

В компании также добавили, что окончательно оценить ущерб можно будет после детального обследования поврежденного оборудования и инфраструктуры.

Напомним, недавно сообщалось, что в городах Украины будут разворачивать мобильные пункты помощи, если света не будет больше суток.

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