Зеленский внес в Раду законопроект о возобновлении декларирования для сотрудников СБУ

Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады инициативу, предусматривающую возобновление подачи деклараций для сотрудников СБУ.
Getty Images

Президент Владимир Зеленский направил в парламент законопроект о возвращении обязательного декларирования для всех сотрудников Службы безопасности Украины на фоне нового расследования НАБУ «Карфаген».

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Отмечается, что в понедельник, 9 ноября, от президента Украины поступил Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» об особенностях декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к декларациям в условиях военного положения.

Соответствующий документ был определен президентом Зеленским как неотложный. Рада получила законопроект, передав его на рассмотрение руководству и направив на рассмотрение Комитета ВР.

В пояснительной записке уточняется, что цель законопроекта – усовершенствовать правила относительно ограничения открытого доступа к декларациям некоторых категорий военнослужащих сил безопасности и усилить эффективность финансового контроля.

Законопроект также направлен на усовершенствование механизма ограничения открытого доступа к декларациям и сообщениям о существенных изменениях в имущественном состоянии отдельных категорий субъектов декларирования из числа военнослужащих сил безопасности и восстановление открытого доступа после их прекращения, а также на усиление эффективности финансового контроля.

Речь идет, в частности, о военнослужащих Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Госспецсвязи, Управления государственной охраны, Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта, а также полицейских полиции особого назначения, привлеченных к боевым действиям – они должны подать декларации не позднее чем через 90 календарных дней после наступления одного из двух обстоятельств: прекращения или отмены военного положения либо увольнения со службы.

При этом в настоящее время военнослужащим сил безопасности разрешено подавать декларации через 90 дней после завершения военного положения или увольнения со службы. Это правило касается не только тех, кто принимает участие в боевых действиях, но и сотрудников тыловых и административных подразделений.

Как известно, недавно Зеленский призвал Верховную Раду неотложно принять законопроект о возвращении обязательного декларирования для всех сотрудников Службы безопасности Украины. Также глава государства анонсировал новые кадровые решения в СБУ после расследования дела «Карфаген».

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки, подкупавшей высших чиновников силовых структур для прикрытия мошеннических колл-центров и другого теневого бизнеса.

По данным следствия, в схему входили по меньшей мере 12 человек, в том числе чиновники СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатор, неоднократно судимый мужчина, привлек правоохранителей и криминалитет. Они платили за крышевание схем с колл-центрами, наркоторговлей, контрафактными сигаретами и фальшивой валютой, а также устраивали нападения, пытки и похищения людей.

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