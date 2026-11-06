В городах Украины будут разворачивать мобильные пункты помощи, если света не будет более суток

В густонаселенных районах украинских городов, где электроэнергия отсутствует более 24 часов, спасатели будут разворачивать мобильные пункты помощи. Там местные жители смогут согреться и зарядить мобильные устройства.

О внедрении нового алгоритма реагирования сообщил министр внутренних дел Иван Выговский по итогам совещания с главой ГСЧС Андреем Даником.

9 октября 2026, 18:23 Эксперт по энергоэффективности рассказал, как подготовиться к зиме без отопления Исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк рассказал о готовности Киева к отопительному сезону, рисках для теплоснабжения и способах подготовить многоэтажки к возможным перебоям с теплом.

Соответствующие инструкции спасатели должны получить 6 ноября. Мобильные пункты будут обустраивать в районах, где проживают более 30 тысяч семей и при этом нет электроснабжения более суток.

Каждую палатку оборудуют генератором и тепловыми пушками. Это позволит людям согреться и подзарядить телефоны и другие гаджеты.

Кроме того, для безопасности граждан вблизи мобильных пунктов помощи будут постоянно дежурить патрульные экипажи Национальной полиции.

В МВД также напомнили, что украинцы могут обратиться за помощью в любое стационарное подразделение ГСЧС или полиции.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в комментарии «Слово и дело» отметил, что россия усиливает террор против гражданских, чтобы создать панику и отвлечь внимание от неудач на фронте. Целями для ударов выбирают места скопления людей: больницы, школы, железную дорогу, гумштабы, а массированные атаки по энергетике могут готовиться заранее без привязки к политическим событиям и направляться на обесточивание Левобережья и восточных областей.

В то же время исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк в разговоре со «Слово и дело» подчеркнул, что прифронтовым и приграничным городам следует готовиться к долговременным отключениям света, воды и тепла. Он призвал граждан самостоятельно позаботиться о резервном питании и запасах воды, поскольку городские власти не смогут обеспечить генераторами все население из-за высокой стоимости и нехватки мощностей.

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