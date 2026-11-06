Киевляне снова перекрыли дорогу из-за длительных отключений света

В Киеве жители жилых домов на Виноградаре утром 6 ноября перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроснабжения. По словам местных жителей, света в их домах нет уже третьи сутки.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По информации пабликов, люди перекрыли движение транспорта на проспекте Свободы в Подольском районе столицы.

Из-за перекрытия дороги движение транспорта на этом участке полностью остановилось. На проспекте Свободы образовалась пробка.

Жители прибегли к такому шагу из-за длительных отключений электроэнергии, которые, по их словам, продолжаются уже третьи сутки.

Напомним, вечером 4 ноября в Киеве жители сразу в нескольких локациях перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии. Из-за протестов движение транспорта на этих участках было затруднено.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал акции с перекрытием дороги в Киеве. По его словам, на энергетическом объекте не хватало сотрудников, из-за чего восстановительные работы затянулись.

Также сообщалось, что 5 ноября в столице снова возникли перебои с водой из-за обесточивания объектов водоканала.

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