Взрыв на заводе в Турции: количество погибших стремительно возросло

Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Измир возросло до 16 человек.

Об этом сообщает местное издание Dünya Gazetesi, цитируя заявление президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

После завершения заседания турецкого Кабинета министров Эрдоган сообщил, что число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ уже возросло до 16 человек.

«Обстоятельства этого трагического инцидента, ... включая то, как и почему это произошло, была ли какая-либо халатность и кто несет ответственность, будут установлены», – заявил президент Эрдоган.

По его словам, еще двое пострадавших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Как отмечается, пожар, вспыхнувший после взрыва, удалось взять под контроль и потушить, однако на заводе продолжаются поисково-спасательные работы. Продолжаются поиски людей, оказавшихся под завалами.

При этом губернатор региона Измир подтвердил, что взрыв был вызван мостовым краном, упавшим на большую промышленную печь во время процесса литья жидкой стали.

«Во время замены котла на сталелитейном заводе HABAŞ мостовой кран упал в дуговую печь, что вызвало взрыв на сталелитейном заводе», – заявил он.

В то же время в пресс-службе предприятия HABAŞ Aliağa подчеркнули, что взрыв произошел во время плановых работ по техническому обслуживанию одной из электродуговых печей.

Как известно, в понедельник, 9 ноября, в турецкой провинции Измир прогремел взрыв на металлургическом заводе, после чего вспыхнул пожар. Ранее сообщалось, что погибли по меньшей мере шесть человек, а еще 14 получили ранения.

Напомним, в Испании на заводе по производству боеприпасов «Эль-Фарге» утром 30 октября произошел взрыв. В результате инцидента пострадали трое работников, получивших незначительные повреждения слуха.

Также недавно в итальянском городе Коллеферро произошел взрыв на предприятии KNDS Ammo Italy, производящем боеприпасы среднего и крупного калибра, а также твердое топливо для аэрокосмических носителей.

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