На Полтавщине мобилизовали мужчину после инсульта и с хроническими болезнями – Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует проверить законность мобилизации жителя Полтавской области, который ранее перенес инсульт и имеет хронические заболевания.
Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале Лубинца.
По словам матери мобилизованного, ее сын косил траву возле собственного дома, когда к нему подошли представители ТЦК. Женщина рассказала, что они применили к мужчине физическую силу, после чего его мобилизовали.
Мать мобилизованного также сообщила, что у ее сына был ряд хронических заболеваний, в том числе перенес инсульт и имел проблемы с сердцем. Несмотря на это, военно-врачебная комиссия признала его годным к службе. Кроме того, мать предоставила документы, подтверждающие, что мужчину ранее исключили из военного учета, а соответствующий статус отражался в приложении «Резерв+».
Лубинец сообщил, что его представители уже приступили к проверке, а в министерство обороны направлен официальный запрос.
«Практика так называемой «бусификации», сформировавшаяся еще при предыдущем руководстве МОУ, должна быть окончательно прекращена. Ей не место в правовом государстве, где наивысшей ценностью является человек, его жизнь, достоинство и право. Вот почему нужно совсем отказаться от практик прошлого», – подчеркнул омбудсман.
Напомним, ранее правоохранители начали расследование по факту смерти 52-летнего мужчины, которого госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями после пребывания в Кременчугском РТЦК и СП.
Также сообщалось, что количество официальных обращений относительно возможных нарушений прав человека со стороны представителей ТЦК и СП за последние годы подскочило более чем в 300 раз.
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