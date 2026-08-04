На Полтавщине мобилизовали мужчину после инсульта и с хроническими болезнями – Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует проверить законность мобилизации жителя Полтавской области, который ранее перенес инсульт и имеет хронические заболевания.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале Лубинца.

26 июля 2026, 04:48 Омбудсмен назвал регионы с наибольшим количеством нарушений со стороны ТЦК Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал регионы, где фиксируют больше всего нарушений прав граждан со стороны ТЦК. Самой критической он назвал ситуацию на Закарпатье.

По словам матери мобилизованного, ее сын косил траву возле собственного дома, когда к нему подошли представители ТЦК. Женщина рассказала, что они применили к мужчине физическую силу, после чего его мобилизовали.

Мать мобилизованного также сообщила, что у ее сына был ряд хронических заболеваний, в том числе перенес инсульт и имел проблемы с сердцем. Несмотря на это, военно-врачебная комиссия признала его годным к службе. Кроме того, мать предоставила документы, подтверждающие, что мужчину ранее исключили из военного учета, а соответствующий статус отражался в приложении «Резерв+».

Лубинец сообщил, что его представители уже приступили к проверке, а в министерство обороны направлен официальный запрос.

«Практика так называемой «бусификации», сформировавшаяся еще при предыдущем руководстве МОУ, должна быть окончательно прекращена. Ей не место в правовом государстве, где наивысшей ценностью является человек, его жизнь, достоинство и право. Вот почему нужно совсем отказаться от практик прошлого», – подчеркнул омбудсман.

Напомним, ранее правоохранители начали расследование по факту смерти 52-летнего мужчины, которого госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями после пребывания в Кременчугском РТЦК и СП.

Также сообщалось, что количество официальных обращений относительно возможных нарушений прав человека со стороны представителей ТЦК и СП за последние годы подскочило более чем в 300 раз.

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