Суд отпустил под залог адвоката по делу о взятке руководству ГИАГ

Высший антикоррупционный суд отказался заключить под стражу и отпустил под 998 400 грн залога адвоката Романа Колота. НАБУ и САП подозревают его в попытке подкупа первого заместителя главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Такое решение 22 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили арестованного адвоката Колота и определить ему альтернативу в виде залога в размере 998 400 грн.

«Ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому (Колоту – ред.) меру пресечения в виде залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 998 400 грн», – говорится в решении.

На Колота также возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы территории Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – до 22 сентября включительно.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении адвокату в попытке подкупа первого заместителя главы ДИАМ. По данным следствия, застройщик обратился в ГИАГ для получения сертификата готовности многоуровневого наземного паркинга в Киеве. Однако в ходе проверки инспекторы обнаружили грубые нарушения строительных норм, из-за чего в выдаче документа было отказано.

После этого адвокат, представлявший интересы строительной компании, предложил первой замглавы ГИАГ 20 тысяч долларов за содействие в выдаче сертификата без устранения выявленных недостатков. Чиновница отказалась от противоправного предложения и обратилась в НАБУ с заявлением о совершении уголовного правонарушения.

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