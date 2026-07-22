«Это нужно немедленно прекращать»: Лубинец призвал демонтировать практику «бусификации»

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал демонтировать «порочную практику бусификации», которая приобрела системный и жесткий характер при предыдущем руководстве Минобороны и фактически легализовала насильственные методы в мобилизационных процессах.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в официальном Телеграм-канале, реагируя на инцидент в Ивано-Франковске с избиением мужчины сотрудниками ТЦК.

Уполномоченный ВРУ по правам человека сообщил, что двое полицейских применили силу без объяснений к мужчине с переломами ноги и руки, а вместо скорой повезли в ТЦК. По данным омбудсмена, пострадавший около 15 минут лежал на брусчатке после падения из авто, выслушивая обвинения в якобы симуляции.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

«Его заявление сперва даже не было внесено в ЕРДР. Только после вмешательства Офиса Омбудсмена прокуратура открыла производство относительно превышения служебных полномочий», – подчеркнул Лубинец.

В частности, он отметил, что этот случай является следствием системной «бусификации», которая легализовала насильственные методы мобилизации.

«Сколько еще костей должно быть сломано, чтобы пострадавшему наконец вызвали «скорую», а не везли в ТЦК? Потеря сознания? Еще более тяжелые увечья? Именно такие вопросы возникают после истории из Ивано-Франковской области», – пишет Лубинец.

Омбудсмен назвал подобные ситуации произволом, а применение силы и игнорирование базовых прав человека объяснил отсутствием расследования действий представителей ТЦК, которые остаются безнаказанными.

«Эти практики начинают масштабироваться. Их перенимают другие институции и силовые органы, воспринимая это как допустимую норму поведения. Именно поэтому речь должна идти не о перекладывании ответственности на отдельных исполнителей, а о демонтаже самой порочной практики. Это нужно немедленно прекращать. Не только расследовать отдельные случаи, но и дать принципиальную оценку тем решениям и подходам, которые запустили этот механизм и позволили ему укорениться», – заявил уполномоченный ВРУ по правам человека.

В заключение Лубинец призвал наказать всех виновных в масштабировании системы, иначе «подобные истории будут повторяться, подрывая доверие к государству и дискредитируя саму идею мобилизации».

Напомним, Военная служба правопорядка (ВСП), которая проводит масштабную волну внезапных проверок в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей Украине, выявила сотни правонарушений за последние 7 месяцев.

Тем временем экс-главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что поддерживает реформу мобилизации, однако подчеркнул, что ее реализация требует прежде всего законодательных и административных решений со стороны министерства обороны.

А бывший глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что вопрос мобилизации невозможно решить без нового общественного договора между государством и гражданами.

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