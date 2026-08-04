«Мир должен видеть это»: Зеленский отреагировал на «сафари» россиян в Херсоне

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку россиян БПЛА против гражданского населения в Херсоне.

Он назвал нападение на мужчину «сафари» и подчеркнул, что мир должен видеть, что россия сошла с ума.

«Сегодня многих шокировало очередное видео «сафари», которое ведут россияне дронами против людей в Херсоне. Российский дрон целенаправленно охотился за мужчиной, который продавал овощи в Херсоне, подорвался рядом с ним, и россияне сами признали, что совершили это преступление и что не просто не жалеют, а гордятся тем, как издеваются над людьми. Мужчина был ранен взрывом. Каждый день россияне устраивают такие «сафари» на обычных людей в Херсоне», – написал президент.

4 августа 2026, 15:08 Россияне сбросили авиабомбы на Краматорск, ранены более 20 человек Окккупанты нанесли авиаудар по Краматорску. В результате обстрела был поврежден многоэтажный жилой дом, пострадали гражданские.

Он подчеркнул, «мир должен видеть это». Как россияне наслаждаются убийствами и издевательством над людьми.

«Мир должен видеть каждый факт, что россия сошла с ума. Без давления на россию, без демонтажа ее агрессивного потенциала и без реальных гарантий безопасности от россии просто невозможно представить, что мир сможет сосуществовать с этим злом», – написал Зеленский.

Лидер Украины призвал действовать и поддерживать жизнь, чтобы Москва была вынуждена задуматься о мире.

Он отметил, что российское «сафари» против людей должно остановиться в Украине и «точно не должно распространиться еще на другие страны».

«Финляндия и Казахстан, государства Балтии и Польша, государства Южного Кавказа, а также Румыния и Молдова – всем следует сотрудничать, чтобы были реальные гарантии безопасности и чтобы российская война шла к завершению. Мир нужен, а значит – сотрудничество всех в мире, кто действительно мир ценит», – добавил президент.

Как известно, оккупанты устроили охоту на 52-летнего жителя Николаевской области, торговавшего из машины в Херсоне. Мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию, однако остался жив. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Также российская армия 4 августа нанесла удар по Краматорску, сбросив на город две управляемые авиабомбы. В результате обстрела был поврежден многоэтажный жилой дом, пострадали более 20 гражданских.

Кроме этого, оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Одессы, вблизи рынка. Там зафиксированы масштабные разрушения, есть пострадавшие.

А в ночь на 4 августа российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате авиаудара как минимум один человек погиб, также есть пострадавшие.

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