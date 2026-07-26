Омбудсмен назвал регионы с наибольшим количеством нарушений со стороны ТЦК

Больше всего нарушений прав граждан со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) фиксируют на Закарпатье. Значительное количество таких случаев также приходится на Одесскую и Днепропетровскую области.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Новини.LIVE».

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

По словам омбудсмена, самой критической на данный момент является ситуация на Закарпатье. Именно этот регион занимает первое место по количеству реагирований Офиса омбудсмена на возможные незаконные действия представителей ТЦК и СП.

Лубинец также обратил внимание на ситуацию с руководством Закарпатского областного ТЦК. По его словам, руководителя центра назначают временно исполняющим обязанности на 30 дней, после чего снова переназначают на такой же срок.

Среди регионов, где фиксируют значительное количество нарушений прав граждан со стороны ТЦК, омбудсмен также назвал Одесскую и Днепропетровскую области. Кроме того, по его словам, отдельные «вопиющие» случаи происходят на Львовщине.

Лубинец сообщил и о четырех случаях смерти людей в помещениях ТЦК. По его информации, такие случаи были, в частности, на Киевщине и Днепропетровщине.

В то же время позитивными примерами работы ТЦК Лубинец назвал Кировоградскую и Хмельницкую области. По его словам, Кировоградщина и Кропивницкий имеют высокие показатели мобилизации в соотношении к количеству населения.

Омбудсмен считает, что опыт регионов, где мобилизационные мероприятия проводят без значительного количества нарушений прав граждан, стоит распространять на другие области.

Напомним, ранее правоохранители начали расследование по факту смерти 52-летнего мужчины, которого госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями после пребывания в Кременчугском РТЦК и СП.

А недавно Военная служба правопорядка (ВСП) инициировала масштабную волну внезапных проверок в ТЦК и СП по всей Украине. По словам нардепа, во время этих рейдов выявили более 200 правонарушений.

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