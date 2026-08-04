В Украине могут увеличить штраф за парковку на местах для лиц с инвалидностью

Общество
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В Украине предлагают увеличить штраф за парковку на местах для лиц с инвалидностью и фиксировать нарушения в «Дії».
Фото: pixabay.com

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий усиление ответственности за нарушение правил парковки на местах для лиц с инвалидностью.

Инициатор документа – народный депутат от фракции «Слуга народа» Роман Грищук.

Законопроект №15403-2 предусматривает, в частности, возможность фиксации правонарушений свидетелями через приложение «Дія». Также предлагается увеличить размер штрафа за соответствующее правонарушение.

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Согласно пояснительной записке, по состоянию на 2026 год количество лиц с инвалидностью в Украине выросло ориентировочно на 600 тыс. из-за полномасштабной агрессии россии. В то же время зафиксированное количество нарушений парковки на специальных местах выросло с 5756 в 2023 году до 7259 в 2024 году.

Поэтому предлагается повысить размер штрафа за неправомерную остановку, стоянку или парковку на местах для лиц с инвалидностью, а также за создание им препятствий с нынешних 1020-1700 гривен до фиксированных 300 необлагаемых минимумов – 5100 гривен.

Также предлагают повысить штрафы для должностных лиц за необустройство таких мест до 100-500 необлагаемых минимумов или 1700-8500 гривен.

Законопроект также предусматривает возможность фото и видеофиксации нарушения свидетелями.

«Предлагается объединить усиление административной ответственности с внедрением цифрового механизма фото и видеофиксации соответствующих правонарушений гражданами с использованием ПО мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документ уточняет основания для использования льгот: водители должны использовать знак «Лицо с инвалидностью» и предъявлять подтверждающие документы в бумажной или электронной форме.

Напомним, также в Украине меняют правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Отныне срок действия прав будет зависеть от категории транспорта, а после возвращения обязательных медицинских осмотров водители должны будут регулярно подтверждать состояние своего здоровья.

Помимо этого, в Верховной Раде предлагают забирать водительские права за накопление штрафных баллов, чтобы заставить злостных нарушителей ПДД изменить поведение.

Также мы писали, что в «Дії» заработал ИИ-помощник для документов и штрафов ПДД. А еще в приложении можно проверить штрафы за парковку.

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