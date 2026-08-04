В Аргентине власть может остаться без зарплат в случае дефицита бюджета

В Аргентине предлагают оставить чиновников без заработной платы за бюджетный дефицит в стране.

С такой инициативой выступил президент страны Хавьер Милей, пишет издание Bild.

Ультралиберальный президент Аргентины Хавьер Милей считает, что если государство наберет слишком много долгов, политики больше не должны получать зарплату в будущем. Такова центральная идея его нового пакета реформ под названием «Grillete Fiscal» – финансовые кандалы.

3 октября 2025, 16:37 Как менялась средняя зарплата педагогов за шесть лет В следующем году планируется существенное повышение зарплат учителей. Сейчас педагоги только получают доплаты к основной зарплате. На инфографике – как за последние шесть лет в Украине менялась средняя зарплата работников образования.

Таким образом, согласно документу, к власти будут применяться автоматические ограничения, если правительство в течение нескольких месяцев подряд будет работать с дефицитом бюджета.

Соответствующий законопроект уже передан в Конгресс, а его рассмотрение может состояться в середине августа.

Помимо ограничений зарплаты, предлагается принять ряд других санкций, в частности:

приостановить работу второстепенных государственных учреждений;

заморозить все новые бюджетные расходы до устранения дефицита;

запретить заключение новых государственных контрактов;

прекратить набор новых работников в государственный сектор;

остановить дискреционные трансферты в провинции.

Милей подчеркнул, что предложенная система впервые возлагает ответственность за финансовую дисциплину непосредственно на политическое руководство страны, а не на граждан, и отметил, что работа критически важных государственных служб должна оставаться непрерывной.

Напомним, недавно парламент Венгрии принял закон, предусматривающий существенное сокращение зарплат народных депутатов и государственного финансирования парламентских фракций.

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Кроме того, аналитики «Слово и дело» выяснили, как менялась средняя зарплата педагогов за шесть лет.

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