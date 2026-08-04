ВАКС продлил обязанности подозреваемому чиновнику «Укрзализныци»

Высший антикоррупционный суд продлил до 28 сентября срок действия обязанностей, возложенных на заместителя директора департамента по вопросам экологической безопасности департамента безопасности движения, охраны труда и экологической безопасности АО «Укрзализныця» Алексея Обризана в деле о получении 100 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 30 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Печерский районный суд Киева заключил под стражу Обризана и определил ему альтернативой залог в 4,36 млн грн. Эти средства внесли и подозреваемый обязан: воздерживаться от общения с представителем ООО «Шепетовский грандкарьер «Пронекс»; сдать на хранение загранпаспорта; прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы.

Позже это дело передали в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Поэтому прокурор САП просил продлить обязанности еще на два месяца. Судья поддержал ходатайство частично и продлил действие всех обязанностей, позволив Обризану свободно передвигаться по Украине.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Обризана – ред.), – удовлетворить частично. Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на (Обризана – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, Национальная полиция и Государственное бюро расследований разоблачили замдиректора департамента АО «Укрзализныця» на получении 100 тысяч долларов взятки. По данным следствия, предприятие в сфере добычи недр для дальнейшего расширения границ карьера обратилось в УЗ по поводу демонтажа и составления документов по резервному объездному пути. Однако подозреваемый пособие оценил в 100 тыс. дол.

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