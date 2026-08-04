США почти исчерпали запасы дальнобойных ракет из-за войны с Ираном – Reuters

США использовали почти все запасы дальнобойных высокоточных ракет ATACMS и PrSM во время пятимесячной войны с Ираном, что вызвало обеспокоенность относительно готовности американских военных к будущим конфликтам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с данными о запасах вооружения.

27 июля 2026, 08:07 Трамп приостановил удары по Ирану из-за нехватки средств ПВО – WSJ Американская администрация отложила возможную военную операцию против Ирана после оценки рисков для запасов средств ПВО. В Пентагоне предупредили о сокращении количества ракет-перехватчиков.

По словам собеседников агентства, американская армия израсходовала значительную часть запасов ракетных систем Army Tactical Missile Systems (ATACMS) и Precision Strike Missiles (PrSM). Два источника заявили, что США использовали «почти все» боеприпасы этих типов.

Точное количество ракет, оставшихся в распоряжении американских военных, источники не раскрыли.

Как известно, ATACMS являются одним из ключевых дальнобойных вооружений США. Эти ракеты позволяют наносить высокоточные удары на большом расстоянии без необходимости приближать войска к зоне поражения. Ранее США передавали ATACMS Украине, где они использовались для ударов по целям на оккупированных территориях и в россии.

Более новые ракеты PrSM должны заменить ATACMS и обеспечивают большую дальность и более современные возможности. Аналитики отмечают, что подобные системы имеют важное значение для возможного конфликта с Китаем, поскольку позволяют поражать цели противника, обладающего мощной противовоздушной обороной.

Помимо ракет ATACMS и PrSM, США также сократили запасы других важных боеприпасов. По словам одного из источников, Вашингтон использовал чуть менее половины мирового запаса крылатых ракет Tomahawk.

Также сообщается о сокращении запасов оборонительных ракет. По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в период с февраля по июль США израсходовали около 65% перехватчиков Patriot, а количество ракет-перехватчиков THAAD в запасах сократилось как минимум на 38%.

В то же время в Белом доме заверили, что США располагают достаточным количеством вооружения. Президент Дональд Трамп заявил, что американская оборонная промышленность сейчас производит больше боеприпасов, чем когда-либо прежде, а предприятия расширяют производственные мощности.

Однако чиновники выражают опасения, что длительное использование высокоточных ракет может ограничить способность Вашингтона быстро реагировать на новые кризисы, в частности в случае обострения отношений с россией или Китаем.

Напомним, в Пентагоне сообщали, что расходы из американского бюджета на войну Соединённых Штатов против Ирана достигли уже как минимум 37,5 миллиарда долларов.

Также ранее СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп отложил проведение масштабной военной операции против Ирана на фоне опасений относительно сокращения запасов американских средств противовоздушной обороны.

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