Сирия согласилась сократить импорт российской нефти ради снятия санкций США – Reuters

Правительство Сирии согласилось существенно сократить импорт российской нефти в рамках переговоров с Соединенными Штатами об отмене статуса страны-спонсора терроризма.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, осведомленных о ходе переговоров.

3 июля 2026, 13:32 Как изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля с 2022 года Объемы российского экспорта нефти, бензина и дизеля за годы большой войны упали несущественно – в отличии от доходов. «Слово и дело» показывает на инфографике, как изменились показатели российского топливного экспорта с 2022 года.

По информации журналистов, США официально не выдвигали это требование как обязательное условие для отмены санкций. При этом в Вашингтоне дали понять, что отказ от российской нефти «улучшит шансы» на скорейшее и беспрепятственное исключение Сирии из списка спонсоров терроризма.

В Дамаске объяснили, что сейчас страна закупает российскую нефть из-за отсутствия альтернатив. При этом там считают, что снятие американских санкций позволит найти новые источники импорта топлива.

По данным Reuters, в этом году поставки российской нефти в Сирию выросли на 75% – примерно до 60 тысяч баррелей в сутки, что сделало Россию главным поставщиком сырья для страны. Эксперты отмечают, что сокращение импорта станет серьезным изменением энергетической политики Сирии и ослабит экономическое влияние Москвы в регионе.

Напомним, на инфографике «Слово и дело» – какие страны заплатили больше всего за российскую нефть, газ и уголь.

Мы также рассказывали о запасах нефти в хранилищах разных стран мира и о том, как они изменились по сравнению с прошлым годом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.