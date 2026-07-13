ГБР расследует смерть мужчины после пребывания в Кременчугском ТЦК

Правоохранители начали расследовать обстоятельства смерти 52-летнего мужчины, которого госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями после пребывания в Кременчугском РТЦК и СП.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

«Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния под оболочки и в вещество головного мозга. По предварительным выводам, телесные повреждения могли быть вызваны действием тупого предмета», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, вечером 2 июля сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением мужчины. Во время общения у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Уже ночью 3 июля мужчину доставили в Кременчугский РТЦК и СП, где он находился до 4 июля.

Как отмечается, правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения им телесных повреждений в этот период. Впоследствии мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию одной из больниц Кременчуга – 5 июля его прооперировали, однако 9 июля он скончался.

Уголовное производство открыли по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

«В рамках уголовного производства изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, проводятся допросы сотрудников центра, исследуются документы и другие материалы, которые могут иметь значение для установления обстоятельств происшествия. Также проверяются действия всех лиц, контактировавших с мужчиной с момента его остановки сотрудниками полиции до госпитализации», – говорится в заявлении Бюро.

Напомним, во Львовской области проверяют обстоятельства смерти мужчины, который, по словам родственников, умер уже на следующий день после мобилизации.

Как известно, в Днепропетровской области двум военнослужащим ТЦК объявили подозрение за силовое задержание мужчины и ненадачу ему медицинской помощи, когда его состояние резко ухудшилось.

Ранее сообщалось, что количество официальных обращений относительно возможных нарушений прав человека со стороны представителей ТЦК и СП за последние годы подскочило более чем в 300 раз.

Только за первые пять месяцев текущего года Офис Омбудсмена зафиксировал более 3 тысяч официальных жалоб на неправомерные действия военкоматов.

В частности, во время проверки Тернопольского ТЦК Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец выявил грубые нарушения. В частности, там удерживали лиц с психическими расстройствами и инвалидностью, которые вообще не подлежат мобилизации.

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