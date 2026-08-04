Россияне сбросили авиабомбы на Краматорск, ранены более 20 человек

Национальная безопасность
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Окккупанты нанесли авиаудар по Краматорску. В результате обстрела был поврежден многоэтажный жилой дом, пострадали гражданские.
Фото: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупационные войска во вторник, 4 августа, нанесли удар по Краматорску, сбросив на город две управляемые авиабомбы. В результате обстрела был поврежден многоэтажный жилой дом, пострадали гражданские.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По информации местных властей, ранения и травмы получили 22 человека. На месте работают все экстренные службы, продолжается поисково-спасательная операция и ликвидация последствий обстрелов.

Отдельно начальник ОВА призвал жителей прифронтовых общин не медлить с эвакуацией из опасных районов.

«Призываю всех, кто еще остается у линии фронта: эвакуируйтесь. Эвакуация бесплатна. Поможем с дорогой, размещением и необходимой поддержкой», – заверил Филашкин.

Напомним, российская федерация 4 августа нанесла ракетный удар по пригороду Одессы, вблизи рынка. Есть разрушения и пострадавшие.

Также сообщалось, что в ночь на 4 августа оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате авиаудара как минимум один человек погиб, также есть пострадавшие.

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