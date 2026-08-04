Силы обороны ударили по мостам и пункту управления оккупантов

Воины Сил обороны Украины 4 августа поразили временный пункт дислокации подразделения ФСБ рф и атаковали автомобильный и железнодорожный мосты оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб в Телеграм-канале.

По данным ведомства, подразделение ФСБ россиян размещалось в Счастливцево Херсонской области. Потери врага в настоящее время уточняются.

30 июля 2026, 12:08 Июль: Россию заштормило. Колонка Леонида Швеца Июль изменил динамику войны: россия усилила баллистические атаки, а Украина – удары вглубь территории рф. Москва потеряла ожидаемую поддержку США, а в Кремль все чаще говорят о затяжном кризисе.

Кроме этого, были поражены автомобильный мост через реку Сейм в районе Званного Курской области рф и железнодорожный мост через реку Молочная в районе Светлодолинского Запорожской области. Их противник использует для военной логистики и переброски сил и средств.

«Нанесено поражение ремонтным подразделениям оккупантов в Волчанском Запорожской области и Вольном на Донетчине. В ВО Крыму поражены пункт коммуникации и питания ретранслятора ударных БпЛА типа «Герань/Гербера» в Оленевке и башня со средствами радиоэлектронной борьбы в Артемовке», – добавили в Генштабе.

Еще украинские военные атаковали пункт управления противника и узел связи в Бахмуте.

Напомним, 3 августа Силы обороны поразили ремонтно-восстановительную базу артиллерийской бригады, место подготовки и пусков ударных БпЛА, склады МТС и другие объекты российской оккупационной армии.

Также мы сообщали, что бойцы ГУР ударили FPV-дронами по двум радиолокационным объектам россиян в Крыму.

А 2 августа СОУ нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории россии. Среди пораженных целей – Саратовский нефтеперерабатывающий завод, аэродром «Энгельс», нефтебаза в Калужской области и место подготовки ударных беспилотников.

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