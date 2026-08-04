Объемы экспорта украинского зерна упали в три раза на фоне остановки портов

Темпы экспорта украинского зерна резко сократились после атак на портовую инфраструктуру и грузовые судна в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

4 мая 2026, 12:38 Как изменился экспорт зерновых после начала большой войны Несмотря на полномасштабное вторжение, Украина остается важным для мира экспортером зерновых. Как изменился экспорт зерновых культур после начала большой войны – на инфографике.

По данным правительства, среднесуточные объемы отгрузки за последнюю неделю упали до 48 тыс. тонн – почти в три раза меньше, чем в первой половине июля.

Из-за ухудшения логистики Кабинет министров был вынужден о изменить правила определения минимально допустимых экспортных цен, чтобы не допустить остановки поставок за границу.

В правительстве объясняют, что российские обстрелы и фактическая блокировка морских перевозок значительно усложнили экспорт аграрной продукции. Это привело к росту расходов на транспортировку, замедлению поставок и падению закупочных цен на внутреннем рынке.

В связи с этим в августе при определении минимально допустимых экспортных цен для зерновых, масличных культур и растительных масел будет применяться специальный коэффициент 0,714. Ожидается, что это позволит аграриям продолжить экспорт и сохранить валютные поступления в экономику.

Напомним, из-за обострения ситуации с безопасностью в результате массовых атак российской федерации порты Украины временно приостановили прием судов.

Также сообщалось, что Кабмин разрабатывает пакет мер для поддержки украинских аграриев на фоне усиления российских атак на портовую инфраструктуру и суда с аграрной продукцией. В частности, правительство планирует ввести новые механизмы финансирования производителей совместно с банковским сектором.

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