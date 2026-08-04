Дело учреждения МВД направили в суд, с экс-госсекретарем заключили соглашение

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по завладению более 16 млн грн государственного учреждения «Центр обслуживания подразделений» Министерства внутренних дел Украины. С бывшим государственным секретарем МВД Алексеем Тахтаем заключили соглашение.

Об этом сообщает пресс-служба САП и информируют собеседники «Слово и дело» в антикоррупционных органах.

«4 августа 2026 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя ГУ «Центр обслуживания подразделений МВД» и еще шести человек, разоблаченных на завладении миллионными средствами, предоставлении неправомерной выгоды, а также легализации имущества, полученного преступным путем. Действия лиц квалифицировано: бывший руководитель государственного учреждения по ч. 5 ст. 191 УК Украины; владельца частной компании по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 УК Украины; директора частной компании по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины; действия еще четырех человек по ч. 2 ст. 209 УК Украины», – сообщает прокуратура.

По данным «Слово и дело», речь идет о бывшем руководителе госучреждения Александре Могиле, директоре ООО «Новейшее оборудование» Светлане Тригуб, Анне Кифу, Сергее Андрющенко, Андрее Волкове, Оксане Гордовенко и Михаиле Куницком.

В САП также добавили, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим чиновником МВД Украины. Согласно ее условиям он обязан, помимо прочего, полностью возместить нанесенный государству ущерб.

По информации «Слово и дело», речь идет об экс-госсекретаре МВД Алексее Тахтае. Соглашение с ним засекретили, однако, как утверждают собеседники, Тахтаю назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы и освободили от него на испытательный срок в 2 года без конфискации имущества.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-госсекретарю МВД. По версии следствия, в 2020 году указанный чиновник обеспечил определение победителем закупки оборудования видеонаблюдения и контроля доступа, устанавливаемого в зданиях МВД Украины, заранее определенной компании. Несмотря на то, что стоимость этого оборудования была значительно завышена, государственное учреждение перечислило за оборудование средства, что в итоге привело к нанесению ущерба в сумме более 16 млн грн.

За это владелец компании в течение 2018-2019 годов через возглавляемую им общественную организацию передал в безвозмездное пользование госсекретарю МВД четыре автомобиля премиум-класса общей стоимостью более 6 млн грн. В дальнейшем, после увольнения чиновника из органов МВД Украины, эти автомобили фактически были переданы в его собственность через договор пожертвования.

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