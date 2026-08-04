В Ла-Манше во время экстренной операции загорелась лодка с почти 160 мигрантами

Мир
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Береговая охрана Франции спасла 157 мигрантов с лодки, на борту которой утром 4 августа произошел пожар. Инцидент случился в проливе Ла-Манш неподалеку от порта Булонь-сюр-Мер.
Фото: AFP

4 августа вблизи побережья Франции во время пересечения Ла-Манша загорелась лодка с почти 160 мигрантами на борту.

Об инциденте сообщила французская морская префектура Ла-Манша и Северного моря.

Чрезвычайная ситуация произошла около шести утра по местному времени в результате неисправности двигателя транспортного средства.

После того как на лодке загорелся двигатель, на спасательную операцию отправилась французская береговая охрана и эвакуировала 157 человек. Их доставили в порт Булонь-сюр-Мер.

У берегов Индонезии загорелся паром с 250 людьми: есть погибшие и пропавшиеУ индонезийского острова Мадура 2 августа загорелся пассажирский паром KMP Mutiara Sentosa 2, на борту которого находились не менее 250 человек.

По данным французской морской префектуры, отвечающей за Ла-Манш и Северное море, за несколько часов до этого с той же лодки были спасены еще пять человек.

Также в ведомстве отметили, что двигатель лодки загорелся во время попытки переправы, что привело к «очень быстрому» ухудшению ее состояния, когда она находилась во французской зоне поисково-спасательных операций в Ла-Манше.

К месту происшествия были привлечены многочисленные ресурсы, в частности французские суда, вертолет ВМС Франции, суда британской пограничной службы и спасателей.

Отмечено, что 30 человек были подобраны на борт спасательного корабля ВМС Франции, 73 – на борт другого французского поисково-спасательного судна, а 54 – на британские суда.

Напомним, 2 августа возле индонезийского острова Мадура вспыхнул пассажирский паром KMP Mutiara Sentosa 2, на борту которого находились по меньшей мере 250 человек. В результате пожара погибли пять человек, еще 41 считают пропавшим без вести.

А за несколько дней до этого у побережья Гайаны затонул пассажирский паром MV Barima, на борту которого находились 116 человек. Спасателям удалось вытащить из воды 53 пассажиров, поиски остальных продолжались всю ночь.

Также мы сообщали, что в конце июля в районе Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,7, которое называют сильнейшим за последние 40 лет. По последним данным, количество пострадавших возросло до 21, два человека находятся в критическом состоянии.

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Пожар Франция Мигранты Спасательная операция Лодка
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