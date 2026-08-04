В Ла-Манше во время экстренной операции загорелась лодка с почти 160 мигрантами

4 августа вблизи побережья Франции во время пересечения Ла-Манша загорелась лодка с почти 160 мигрантами на борту.
Об инциденте сообщила французская морская префектура Ла-Манша и Северного моря.
Чрезвычайная ситуация произошла около шести утра по местному времени в результате неисправности двигателя транспортного средства.
После того как на лодке загорелся двигатель, на спасательную операцию отправилась французская береговая охрана и эвакуировала 157 человек. Их доставили в порт Булонь-сюр-Мер.
По данным французской морской префектуры, отвечающей за Ла-Манш и Северное море, за несколько часов до этого с той же лодки были спасены еще пять человек.
Также в ведомстве отметили, что двигатель лодки загорелся во время попытки переправы, что привело к «очень быстрому» ухудшению ее состояния, когда она находилась во французской зоне поисково-спасательных операций в Ла-Манше.
К месту происшествия были привлечены многочисленные ресурсы, в частности французские суда, вертолет ВМС Франции, суда британской пограничной службы и спасателей.
Отмечено, что 30 человек были подобраны на борт спасательного корабля ВМС Франции, 73 – на борт другого французского поисково-спасательного судна, а 54 – на британские суда.
Напомним, 2 августа возле индонезийского острова Мадура вспыхнул пассажирский паром KMP Mutiara Sentosa 2, на борту которого находились по меньшей мере 250 человек. В результате пожара погибли пять человек, еще 41 считают пропавшим без вести.
А за несколько дней до этого у побережья Гайаны затонул пассажирский паром MV Barima, на борту которого находились 116 человек. Спасателям удалось вытащить из воды 53 пассажиров, поиски остальных продолжались всю ночь.
Также мы сообщали, что в конце июля в районе Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,7, которое называют сильнейшим за последние 40 лет. По последним данным, количество пострадавших возросло до 21, два человека находятся в критическом состоянии.
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