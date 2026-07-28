Двум военнослужащим со «Скалы» сообщили о подозрениях из-за избиения и пыток побратимов

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка «Скала», которых подозревают в избиении и незаконном удержании двух сослуживцев в Кировоградской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

17 июня 2026, 12:23 Полк «Скала»: что известно о гибели новобранцев, позиция командования и омбудсмена Смерть новобранцев в полку «Скала». Что известно о скандале, связанном с возможным избиением военнослужащих, и о расследовании случившегося.

По данным следствия, в мае 2026 года двух военнослужащих после выписки из больницы направили в медицинскую часть подразделения из-за нарушения установленного режима. После этого двое военнослужащих решили самостоятельно «наказать» их за якобы дисциплинарные нарушения.

Как выяснилось, подозреваемые избивали потерпевших, а затем заперли их в хозяйственном здании, где продолжили издевательства. Один из военнослужащих потерял сознание. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями.

Другого потерпевшего незаконно удерживали еще почти сутки. Впоследствии его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.

Обоих фигурантов задержали. Им объявили о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось насилием в отношении нескольких лиц.

В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в мае журналисты «Суспільного» рассказали истории пяти военнослужащих из Ивано-Франковской области, которые умерли в первые две недели службы в 425-м отдельном штурмовом полку «Скеля».

Резонанс вокруг «Скалы» усилился после журналистского расследования издания «Бабель», в котором, со ссылкой на свидетельства очевидцев, шла речь о возможных системных нарушениях прав военнослужащих. В частности, описываются случаи вероятных пыток, жестокого обращения и гибели как минимум 26 человек при различных обстоятельствах.

После этого уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал срочную проверку заявлений об издевательствах над бойцами в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Будут расследоваться факты возможных пыток, создания нелегальных мест содержания и доведения военных до самоубийства.

Позже стало известно, что командира 425-го отдельного штурмового полка «Скалаа» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также отреагировал на расследование и назвал ситуацию «позорной историей».

11 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из военнослужащих полка «Скала», которого подозревают в жестоком избиении военного капеллана и подполковника в Харьковской области. Он будет находиться под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога.

Подробнее о смертях новобранцев во время службы в «Скале», а также позициях командования и омбудсмена – на инфографике «Слово и дело».

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