Количество раненых в результате ударов рф по Запорожью превысило 30 человек, среди них – дети

Количество пострадавших в результате двух массированных авиаударов по Запорожью в воскресенье вечером, 2 августа, возросло до 31 человека, среди которых есть дети. Также известно об одной жертве в результате обстрела города.

Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

«23 человека травмированы, из них двоих детей, в результате авиаударов российских войск», – заявили спасатели.

По данным ГСЧС, на месте удара по одному адресу загорелся балкон в многоэтажке и два авто. Кроме этого, взрывной волной были повреждены соседние здания и 12 машин.

Также в Запорожье по другому адресу повреждены склады и возникло возгорание на открытой территории. Отмечается, что спасатели уже ликвидировали все пожары.

При этом впоследствии Федоров уточнил, что количество пострадавших в результате атаки на Запорожье возросло до 31 человека.

«Уже 31 раненный из-за вражеской атаки по Запорожью, – количество пострадавших, к сожалению, продолжает расти», – говорится в сообщении.

Согласно словам руководителя ОВА, россияне сбросили на областной центр за полтора часа восемь управляемых авиабомб.

Как известно, в воскресенье, 2 августа, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по частной жилой застройке Запорожья, в результате чего сначала сообщалось о двух погибших и еще троих пострадавших.

Позже российские войска нанесли повторный авиаудар по жилому району Запорожья, в результате чего были ранены гражданские, а общее количество пострадавших тогда возросло до 21 человека.

Напомним, также в Днепровском районе Херсона российские оккупационные войска атаковали дроном гражданское авто, в результате чего погибла женщина, а еще два человека получили ранения.

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