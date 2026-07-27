Оккупанты нанесли новый авиаудар по Запорожью, пострадали гражданские

Сегодня утром, 27 июля, российские оккупанты снова атаковали Запорожье. В результате нового авиаудара по меньшей мере три человека получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Повреждены частные дома, авто и нежилые здания – россияне снова атаковали Запорожье. По меньшей мере два человека ранены – таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье», – написал сначала руководитель области.

По его словам, пострадавшим мужчине и женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до трех. Один человек в крайне тяжелом состоянии.

«В результате вражеской атаки три человека требуют помощи врачей. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь», – заявил руководитель ОВА.

Как известно, утром 27 июля российские войска атаковали Запорожье управляемой авиабомбой и ударным дроном. В результате обстрела погиб 67-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Напомним, ночью в Николаевской области под удар попали корабли, остающиеся заблокированными с начала полномасштабного вторжения и не осуществляющие коммерческих рейсов. В результате атаки один человек погиб, также есть раненые.

Также в результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля количество погибших возросло до 11 человек. В больнице скончался 66-летний дипломат Мальтийского ордена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.