В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате российского авиаудара

Количество людей, которые получили ранения и травмы в результате российского удара по Запорожью, увеличилось до семи.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

Он подчеркнул, что медики уже предоставляют всем пострадавшим необходиму помощь.

До этого Федоров написал о еще одной атаке на Запорожье – враг обстрелял общественный транспорт. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, оккупанты ударили по Запорожью утром 27 июля. Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате этой атаки.

Также сообщалось, что ночью в Николаевской области под удар попали корабли, остающиеся заблокированными с начала полномасштабного вторжения и не осуществляющие коммерческих рейсов. В результате атаки один человек погиб, также есть раненые.

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