У берегов Индонезии загорелся паром с 250 людьми: есть погибшие и пропавшие

У индонезийского острова Мадура 2 августа загорелся пассажирский паром KMP Mutiara Sentosa 2, на борту которого находились не менее 250 человек. В результате пожара погибли пять человек, еще 41 считается пропавшим без вести.

Об этом пишет BBC.

19 июля 2026, 17:13 У берегов Гайаны затонул паром со 116 людьми на борту У берегов Гайаны затонул пассажирский паром MV Barima, на борту которого находились 116 человек.

Судно следовало из Сурабаи в провинции Восточная Ява в Макасар в провинции Южный Сулавеси, когда на нем возник пожар.

На видео, опубликованных в сети, видно, как пассажиры прыгают с парома в воду. Другие люди в спасательных жилетах собрались на открытых участках судна.

В Национальном агентстве по поиску и спасению Индонезии Basarnas сообщили, что паром был почти полностью охвачен пламенем.

Пассажиры держались на мостике и носу судна, ожидая помощи.

На данный момент подтверждена гибель пяти человек. Еще 41 человек считается пропавшим без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в июле у побережья Гайаны затонул пассажирский паром MV Barima, на борту которого находились 116 человек. Спасателям удалось вытащить из воды 53 пассажиров, поиски остальных продолжались всю ночь.

В январе возле Филиппин затонул пассажирский паром с более чем 350 людьми на борту. Спасатели спасли сотни пассажиров, однако подтверждена гибель по меньшей мере 15 человек.

А в прошлом году у берегов Италии перевернулась лодка, которая перевозила 30 мигрантов.

Кроме того, возле острова Крит нашли полузатонувшую лодку, где погибли 17 человек.

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